0553 313 94 23

Engelsiz raketler Konak’ta korta çıktı

Konak Belediyesi ile Kültürpark Tenis Kulübü iş birliğinde ilki geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası’nın ikincisi başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
Engelsiz raketler Konak’ta korta çıktı

Konak Belediyesi ile Kültürpark Tenis Kulübü iş birliğinde ilki geçen yıl düzenlenen Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası’nın ikincisi başladı. 11-17 Mart tarihleri arasında Kültürpark Tenis Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye’nin farklı illerinden toplam 31 bedensel engelli tenisçi katılıyor.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun desteklediği Bedensel Engelliler Tenis Türkiye Klasmanı ve Engelsiz Raketler Mix Turnuvası’nın ikincisinin açılış töreni, Kültürpark Tenis Kulübü’nde yapıldı. Törene bedensel engelli sporcuların yanı sıra Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu milli takım antrenörleri, bedensel engelli sporcular ve aileleri katıldı. 11-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşmekte olan turnuvanın ana sponsorluğunu Konak Belediyesi üstlenirken, müsabakalara Kültürpark Tenis Kulübü ev sahipliği yapıyor.


Turnuvanın açılış töreninde konuşan Kültürpark Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Server Uyaroğlu, ilkine geçen yıl ev sahipliği yaptıkları turnuvanın ikincisini düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Böylesi anlamlı bir etkinliği İzmir’e kazandırmaktan gurur duyduklarını dile getiren Uyaroğlu, “Konak Belediyesi ve Başkan Sema Pekdaş’a çok teşekkür ediyoruz. Turnuvanın devamlılığı için desteklerini bu yıl da sürdürdüler. Bu anlamlı turnuvayla yüreklere dokunduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu güzel etkinlik gelecek yıllarda da devam eder” dedi.


Törene katılan Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Karşı da, Başkan Sema Pekdaş’ın sporculara selamını ileterek başladığı konuşmasında turnuvanın Konak sınırları içinde yapılıyor olmasının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.


İkincisi düzenlenen turnuvaya, İzmir’in dışında Türkiye’nin farklı illerinden engelli sporcular katılıyor. Müsabakalara Kültürpark Tenis Kulübü’nün kortlarının ev sahipliği yapacağı turnuvanın ödül töreni ise 17 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski tabip albaya FETÖ'den hapis
    1. Eski tabip albaya FETÖ'den hapis
    2. Çocukların gündüz uyuması için ne..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu'ndan 2018'de..
    4. Akşener’den Erzurum’da Kars gafı
    5. "En kritik maçlardan birine çıkacağız"
    6. Yeryüzü Doktorlarından Senegal'de..
    7. İflas eden Pamukkale hakkında kritik..
    8. Brezilya'da sayı artıyor! Ölü sayısı..
    9. Çevreci muhtarlar ödüllendirildi
    10. Elektrik kontağından çıkan yangın ünlü..
    11. Kasapoğlu: “Bizlerin kaynağını..
    12. Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona..
    13. İbrahim Betil gençler ile buluştu
    14. Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    16. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    17. İsmet Yıldırım: İstanbul'da gaz..
    18. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    19. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    20. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta