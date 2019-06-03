Engelsiz Plaj sezonu açtı Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plaj sezonunu açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plaj sezonunu açtı. Konyaaltı Sahili’nde bulunan Engelsiz Plaj, yeniden düzenlenip bakım ve onarımı yapılarak engelli vatandaşların yararlanacağı hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Antalya’da yaşayan ya da tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği Engelsiz Plajı, deniz sezonun başlamasıyla birlikte hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahili’nde 5 numaralı plaj yanında hizmete sunduğu Engelsiz Plaj’da sezon öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Engelsiz plajda kendileri için tasarlanan yürüyüş platformları, özel şezlonglar, duş kabinleri ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli bireyler rahat bir şekilde denizle buluşuyor. Engelli bireyler özel platformdaki asansör sistemi ile görevli personeller aracılığıyla tek başlarına rahatlıkla denize girebiliyor.

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