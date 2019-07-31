Engelsiz mobil eğitim projesi Bursa Büyükşehir Belediye tarafından Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENPEM) kapsamında engelli vatandaşlara grafik ve tasarım dersleri verilmeye başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye tarafından Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENPEM) kapsamında engelli vatandaşlara grafik ve tasarım dersleri verilmeye başlandı.

Engelli vatandaşlar için otobüsler özel olarak tasarlandı ve sınıf haline getirildi. Otobüslerde engelli rampası, 6 adet dokunmatik ekranı olan bilgisayar, 1 adet LCD monitör, klima ve kablosuz internet bulunuyor. Özel olarak tasarlanan otobüsler, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızın ayağına kadar gidebilecek. Engelli vatandaşlar 6 hafta sürecek bu çalışma sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca imzalanmış sertifika almaya hak kazanacak.

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