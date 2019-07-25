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Engelsiz kitap kafesi açıldı

Gençlik Spor Bakanlığı ve Ensar Vakfının ortaklaşa gerçekleştirdiği’7/24 engelsiz kitap kahve projesi merkezinin açılışı’ gerçekleşti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
Engelsiz kitap kafesi açıldı

Gençlik Spor Bakanlığı ve Ensar Vakfının ortaklaşa gerçekleştirdiği’7/24 engelsiz kitap kahve projesi merkezinin açılışı’ gerçekleşti.


Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”Şehrimizin her anlamda marka değerinin artması için halkımıza milletimize en önemlisi şehitlerimize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu millet bize hep sahip çıktı. Seçim oldu oy verdi, ekonomik sorun oldu sabretti 15 temmuz oldu can verdi. O yüzden bu millete bizim vefa borcumuz var, can borcumuz vardaha çok çalışacağız. Son dönemde Çanakkale’miz köprüsünden OSB’sine bir çok anlamda yatırım aldı ulusal projelerle adından söz ettirdi. Bugün engelli kardeşlerimiz için kıymetli bir iş yapılacak. Burada çay, kahve içecekleri, kitap okuyacakları, oyun oynayacakları ve güven duyacakları bir mekandan söz ediyoruz. Spor Bakanlığımız ile Ensar Vakfının ortak bir projesiyle Çanakkale’de ki bir açığın azda olsa kapatılması imkanı yaşayacağız. Eğer bu şehirde hala engelsiz bir yaşam imkanı yoksa, hala kaldırımda yolda engellinin rahat yürüyeceği imkanlar yoksa hepimizin kusuru. Başta Belediye tüm kurumlar bu şehre A dan Z’eye tarayarak bakarak, engelli bir arkadaşımız evinden çıktığında sinamasına, okuluna, parkına kendi kendine gidip gelecek imkanı yoksa bu engel bizim engelimizdir. Engelsiz olan biz oluruz. O yüzden tüm kurumlarımızın engelli kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma yapması gerekiyor. Hükümetimiz zaten bu konuyu özenle değerlendiriyor. 2005 yılında engelli kanunun büyük bir titizlikle çıkarttık. 2017’de BM’nin engelli haklarıyla ilgili sözleşmesini imzalayarak taraf ülke olduk. 2010’da engelliler için pozitif ayrımcılık maddesini ana yasaya ekleyerek ekstra gündem yapma imkanı verdik. Engelli istihdamımız 2002 yılında Türkiye genelinde 5 bin 700’dü. Bugün bu sayı 52 bin’e geldi. Daha iyi olacak inşallah. Hiçbir kardeşimizin evde mahkum olmasını kabul etmeyiz. Bugünde vakfımızın güzel bir çalışmasına imza atıyoruz. FETÖ’nün sevmediği ne kadar dernek ve vakıf varsa hep iftiralara, yanlış ithamlara maruz kaldı ama insanlar bunu gördü ve aştı” dedi.


AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, "Bizler sizlerin seçimlerinden hemen sonra Meclise geçtik ve yoğun bir programa dahil olduk. Üst üste kanunlar çıkardık. O seçim döneminde yapamadığımız işleri daha detaylı yapmaya çalıştık. Son bir ayda Turizm Teşvik Yasasını çıkardık. Turizm Teşvik Yasasında Çanakkale’de belki bir çoğunuzun haberinin olmadığı, denizin altına dalışla ilgili bir sıkıntımız vardı. Askeri alan olduğu için dalış yapılamıyordu. O yüzden de hepinize hayırlı uğurlu olsun demek istiyoruz. Biz bunun haricinde 11. Kalkınma Planını onayladık. Bu planla birlikte Türkiye’nin 15 yılını planladık. 15 yılın sonunda işsizlik oranını % 10 ların altına düşürmeyi, 4,5 milyon daha ekstra istihdam alanıoluşturmayı, ayrıca Ezine Gıda OSB sinin de içinde olduğu, 64 OSB nin planının yapılmasını sağladık. Daha çok iş yapabiliriz, çok şey yapabiliriz birlikte” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
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