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Engelsiz Kafe yenileniyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe’de devam eden yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:58
Engelsiz Kafe yenileniyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe’de devam eden yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi. Tüm detaylarla ilgilenen Başkan Uysal, çalışmalarının ivedilikle tamamlanması talimatını verdi.


Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte Nisan 2015’te hizmete açtığı Engelsiz Kafe’de yenilenme çalışmaları devam ediyor. Geçen hafta başlayan çalışmalar kapsamında Şİrinyalı Mahallesi’nde bulunan kafede engelli bireylere daha rahat hareket imkanı sağlayacak düzenlemeler yapılıyor. Bununla birlikte yaklaşık 8 dönümlük bir alana sahip Engelsiz Kafe’de atıl kalan yerler de farklı fonksiyonlar yüklenerek yeniden düzenleniyor.


Başkan Uysal, belediye meclis üyeleri, Fen İşleri, Etüt Proje, Park ve Bahçeler Müdürlükleri yetkileriyle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Uysal, zemine döşenen kilit taşa kadar tüm detaylarla tek tek ilgilenirken çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi.



Engelsiz kafe nedir?


Engelsiz Kafe, Şirinyalı Mahallesi’nde falez bandında eski Mobil alanı olarak bilinen yerin hemen yanında 4 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor. Falezler üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekarelik alana sahip Engelsiz Kafe, kurulduğu günden bu yana her engel grubuna ve ailelerine yönelik etkinlikler gerçekleştirdi, engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek programları yürüttü. Engelli bireylerin kendilerini gündelik yaşamın bir parçası olarak görerek akranlarıyla birlikte bir şeyleri başarabildiklerini hissetmelerini sağlamak amacıyla kurulan Kafe, ‘yüreğinde engel taşımayan’ herkese kapılarını açtı. Bunlarla birlikte Antalya’nın ilk glütensiz mutfağına da sahip kafenin hemen alt tarafında, falezlerin denizle buluştuğu noktada, mavi bayraklı bir de plaja sahip.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:58
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