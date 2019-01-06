ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Engelsiz Fikirler Öğrenci Grubu'nca hayata geçirilen "Engelsiz Fikirler Sıradışı Projeler"in katılımcılarına sertifikaları verildi.

Proje Koordinatörü Erol Öztamur, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin amacının engellilerinin toplumun tamamı için projeler üretmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Öztamur, "Engelliler sadece engellilik alanında değil, sığınmacı ile ilgili, çevre ile ilgili ya da istihdam alanında da birçok proje yazabilir. Maalesef şu ana kadar engelliler hep engellilikle ilgili projelerin içine sıkıştırıldı. Biz, bunu aşmak istiyoruz. Engellilere, toplumun tamamı adına bir şeyler yapabilme özgürlüğünü tanımak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki hibe programlarına başvurmayı planladıklarını dile getiren Öztamur, özellikle KOSGEB gibi girişimcilik alanındaki faaliyetlerde engellilerin aktif yer almalarını, kendi işlerini kurmalarını istediklerini ifade etti.

Katılımcılardan Sabahattin Bilsel de program kapsamında proje yazma aşamalarını öğrendiklerini belirterek, uygulamalı eğitimlerin kendisine çok katkı sağladığını söyledi.

Yusuf Girat, proje eğitiminin çok verimli geçtiğini kaydederek, "Çünkü dezavantajlı gruplar daha önce başkaları tarafından yazılan bir projeye dahil oldu ancak bu proje sayesinde engelliler olarak kendi projelerimizi yazma imkanı bulduk." dedi.

Beyza Gündoğmuş da "Burada arkadaşlarımıza yardımcı olacağımızı düşünürken aslında biz onlardan çok şey öğrendik. Engellerin fiziksel olmadığını, engeli yaratanın karşı taraf olduğunu öğrendik. Burada birlikte birçok etkinlik yaptık. En basiti birlikte sinema izledik. Görme engelliler, işitme engelliler, hep birlikte aynı filmi izleyerek yorum yapabildik." değerlendirmesinde bulundu.

Projeye 20 fiziksel ve zihinsel engelli katılımcının yanı sıra 15 gönüllü iştirak etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğindeki proje üç hafta sürdü. Katılımcılara "proje döngüsü", "iletişim becerileri", "öfke kontrolü", "çatışma çözümü", "vaka çalışması" konularında eğitimler verildi ve atölye çalışmaları yapıldı.