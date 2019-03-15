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Engelsiz engelliden akrobatik hareketler

Tokat’ta bedensel engelli öğrencinin tümsekli köy yollarında tekerlekli sandalyesini daha rahat kullanabilmek için geliştirdiği yöntemler dikkat çekiyor.

15 Mart 2019 Cuma 11:29
Engelsiz engelliden akrobatik hareketler

Tokat’ta bedensel engelli öğrencinin tümsekli köy yollarında tekerlekli sandalyesini daha rahat kullanabilmek için geliştirdiği yöntemler dikkat çekiyor.


Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Değeryer köyünde yaşayan Güllü ve İbrahim Yüceyar çiftinin 4 çocuğundan, Akarçay Şehit Turan Yıldız Yatılı Bölge Okulu 8. sınıf öğrencisi Gökhan Yüceyar (14), 5 yaşında balık tutanları izlerken köprüden düştü. Geçirdiği kaza sonrasında omurilik felci olan Yüceyar, üst üste geçirdiği bir dizi operasyona rağmen eski sağlığına kavuşamadı. Ayakları tutmayan Yüceyar, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmeye devam etti. Küçük yaşlardan itibaren tekerlekli sandalye kullanan Yüceyar, köy içinde ulaşımını sağlarken, okula giderken yaşadığı sorunlar nedeni ile farklı yöntemler geliştirdi. 4 tekerli tekerlekli sandalyesini iki arka tekeri üzerinde kullanmaya başlayan Yüceyar, bu sayede kaldırımlardan da birinin yardımı olmadan kendi başına inip çıkmayı başardı.



İki teker üzerinde engelleri rahat aşıyor


Köyde birinin yardımı olmadan tekerlekli sandalyesini daha rahat kullanmak için iki teker üzerinde kullanmaya başladığını ifade eden Yüceyar, “Tekerlekli sandalyenin önünü kaldırarak kullanıyorum. Böylece rampaları kolay çıkıp iniyorum. Okula giderken hafif tümsekler vardı, geçerken zorlanıyordum. Öğrenmesi dengede durmak biraz zor oldu. İlk başlarda sırt üstü düştüm. Ama pes etmedim öğrendim. Şimdi kaldırımları kolayca çıkıyorum” dedi.



Basketbol oynamak istiyor


Engelli bir birey olarak basketbol oynamayı istediğini ifade eden Yüceyar, “Köyde imkanlarımız olmadığı için gidemiyorum. İmkan olursa basketbol oynayabilirim” diye konuştu. Tekerlekli sandalyesinin eskidiğini ve yıprandığını belirten Yüceyar, akülü aracının olmasını istediğini sözlerine ekledi.



Oğluna akülü tekerlekli sandalye yardımı yapılmasını bekliyor


Anne Güllü Yüceyar oğlunun 5 yaşında köprüden düşmesi sonucu omurilik zedelenmesi nedeniyle felç olduğunu söyledi. Oğlunun spor yapmak istediğini ifade eden Yüceyar, “Öğretmenleri bilek güreşine yazdırayım demiş ama olmadı, yazdıramamışlar. Böyle köyden şehre fizik tedavi için gidip geliyoruz. Bir akülü araba yardımı ederlerse seviniriz. Köyde yaşadığımız için tez tez tekerlekli sandalyesini kırıyor. Tekerlekli sandalyesini farklı kullanıyor. Yokuşlarda kendi başına tekerlerini kaldırıp inebiliyor. Onu görenler korkuyor düşecek diye” ifadelerini kullandı.


Servis minibüsü şoförü Şükrü Kaya ise köyden Tokat’a fizik tedaviye gelen Yüceyar’in araca inip binmesinde yardımcı olduğunu ifade ederek, “Gökhan’ı minibüse indirip bindirmek zor oluyor. Kucağımızda taşıyoruz. Köyde de akülü bir tekerlekli sandalyesi olursa daha rahat gezebilir. Bir hayır sahibi bulamadık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:29
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