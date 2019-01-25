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Engellilerin eğitiminde yeni dönem

Engelli öğrencilerin eğitim durumlarının sistematik bir şekilde değerlendirilmesini amaçlayan UNICEF destekli proje kapsamında oluşturulan yeni öğrenci değerlendirme programında, öğretmenlerin yanı sıra aileler de değerlendirici olacak- Projenin pilot uygulaması, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlayacak - EÜ Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Hakan Atılgan:"Sonuçların eğitimde kullanılması, onların daha iyi eğitim almalarını sağlayacak"

25 Ocak 2019 Cuma 11:46
Engellilerin eğitiminde yeni dönem

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Okul öncesi ve ilkokuldaki engelli çocukların eğitimi, ailelerin de katıldığı değerlendirmeden elde edilecek veriler ışığında desteklenecek.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Ege Üniversitesi (EÜ) Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince "Engeli Olan Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim ve İlkokulda Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi" projesi yürütülüyor.

Projeyle okul öncesi ve ilkokuldaki engelli öğrencilerin eğitim durumu, farklı kaynaklardan elde edilecek verilere göre değerlendirilecek.

-"Ölçme değerlendirme olmazsa olmaz"

Projenin yürütücüsü EÜ Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölçme ve değerlendirmenin, eğitim sisteminin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Atılgan, ölçme ve değerlendirmenin, eğitimin nerelerde eksik, nerelerde işe yaradığını gösterdiğini vurgulayarak, ancak engelli öğrencilerin değerlendirilmesinin çok sistematik ve düzenli yapılamadığını ifade etti.

Geçen yıl mart ayında başlayan çalışmalar kapsamında yeni değerlendirme programının çerçevesini oluşturduklarını kaydeden Atılgan, buna yönelik öğretmen ve aileler için kılavuz kitaplar da hazırladıklarını anlattı.

Doç. Dr. Atılgan, yeni değerlendirme programıyla ilgili 97 öğretmene eğitici eğitimi verdiklerini aktararak, "Bu öğretmenlerimiz 12 pilot ilde 253 okul öncesi öğretmenine, 439 sınıf öğretmenine eğitim verecek. Önümüzdeki dönem boyunca eğitim almış öğretmenlerimiz, sınıflarında bu değerlendirme çerçevesini uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Programda öğretmenlerin öğrencileri nasıl değerlendireceklerinin yer aldığını kaydeden Doç. Dr. Atılgan, şöyle devam etti:

"Tek bir kaynaktan elde edilecek sonuçlara dayalı bir değerlendirme değil. Farklı kaynaklardan, çok araçla elde edilen verilere dayalı olarak çocukları değerlendirmeyi sunuyoruz. Önemli farklılığı burada. Mevcut sistemde daha çok sadece öğretmenler değerlendirici durumunda. Öğretmenler öğrencilerini iyi tanırlar ama bunun dışında çocuk hakkında bilgi alabileceğimiz başka kaynaklar da var. Bunlardan en önemlisi aileler. Biz burada tüm paydaşlardan veriyi toplamak ve bu veriler doğrultusunda çocuk hakkında en doğru kararları verebilmeyi hedefliyoruz. Ailelerin yanı sıra okul yöneticileri, okulun rehberlik hizmetleri, diğer öğretmenler, çocuğun önceki öğretmenleri bizim için veri kaynağı."

-Pilot uygulama başlıyor

Doç. Dr. Atılgan, eğitici eğitimi almış öğretmenlerin gelecek ay başında pilot okullardaki öğretmenleri eğiteceğini, ilk pilot uygulamanın, eğitim öğretim yılının ikinci dönemi boyunca uygulanacağını kaydetti.

Pilot uygulamadan toplanacak veriler ışığında, değerlendirme çerçevesinde düzenlemeler yapılabileceğini aktaran Atılgan, şunları söyledi:

"Sonrasında değerlendirme çerçevesini e-izleme modülü haline dönüştüreceğiz. e-izleme modülünde temel amaç, öğretmenlerin elektronik ortamda çocukların kayıtlarını tutabilmesi, burada gelişimlerini görebilmeleri, bunları daha sonraki öğretmenlere aktarabilmeleri. e-izleme modülü, haziran ayında yapılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde, projenin hem değerlendirme çerçevesi hem de e-izlemesinin birlikte bir pilot çalışmasını daha yapacağız. Bu çalışma sonucunda gerekli verileri toplayıp analiz edeceğiz. Revizyon gerekiyorsa yapacağız ve 2020 yılına mart ayında projeyi tamamlayacağız. Proje MEB tarafından tüm okullara yaygınlaştırılacak."

Doç. Dr. Atılgan, engellilerin eğitimlerinin değerlendirilmesinin sadece engelliler için değil herkes için önem taşıdığının altını çizerek, "Onların doğru değerlendirilmesi, bu sonuçların eğitimde kullanılması, onların daha iyi eğitim almalarını sağlayacak. Onları, eğitim açısından daha iyi desteklemeyi, daha iyi destekleyerek topluma daha faydalı olarak kazandırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:46
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  5. UNICEF

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