Engellilerin 14 Şubat SevgilileriGünü’nü boğaz turu ile kutladı

Engelli vatandaşlar 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği boğaz turuyla kutladı. Valide Sultan isimli tekneyle boğaza açılan engelli vatandaşlarla tura katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün sadece İstanbul’a değil, dünyaya ‘Aşk engel tanımaz’ mesajı veriyoruz” dedi. Etkinlikte, evlilikte uzun yılları deviren çiftler için pasta kesildi.

Üsküdar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile engelli vatandaşları Valide Sultan isimli tekneyle düzenlenen boğaz turunda ağırladı. Beyazay Derneği’nin de destek verdiği etkinlikte Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar eşliğinde İstanbul Boğazı’nı gezen engelli vatandaşlara katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tekneye girdiği sırada kendisi için çalınan ‘Katibim’ şarkısının melodisine alkış tutarak karşılık verdi. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlarla tek tek el sıkışıp sohbet eden Başkan Hilmi Türkmen, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Daha sonra kürsüye çıkarak misafirlerine hitap eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Belediyemize nikahlarını kıydırmak üzere birçok genç çift başvurdu. 14 Şubat’ı hiçbir zaman unutmama adına bu günü seçmişler. Buraya gelmeden önce birkaç çiftimizin nikahını kıydım. Onlara da söylediğim şudur, hayatınızda hep bugünkü gibi aşk, heyecan, sevgi eksik olmasın. Her gününüz 14 Şubat Sevgililer Günü gibi hep birbirinize olan saygınıza ve sevginize vesile olsun. İşte aynı duyguları sizinle de paylaşıyorum. Hayatınızdaki sağlık problemleriniz, ya da engel durumunuz birbirinizi sevmenize engel değildir. Aksine daha çok birbirinizi sevmenize, birbirinize daha çok aşık olmanıza vesile olur diye düşünüyorum. Bugün burada eşinizle, sevdiğinizle olmanız, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü böyle güzel bir boğazda Valide Sultan gemisinde kutlayarak insanlara bir mesaj veriyor olmanız çok önemli. Allah’tan temennim ve duam odur ki, insanların birbirini sevmesi, sayması, birbirine olan karşılıklı ‘Seni seviyorum, sayıyorum. Sen güzel bir insansın. Güzel bir eşsin, güzel bir yol arkadaşısın’ diyebilme cesaretini Allah herkese nasip etsin. Çok anlamlı bir yerde, çok anlamlı bir program dolayısı ile birlikteyiz ve haykırıyoruz. Diyoruz ki, aşk engel tanımaz. Birbirimizi Allah için sevmeli, Allah için saymalı ve birbirimizin iyi yönlerini hep cesurca dile getirmeliyiz. İyi ki aşk var, iyi ki sevgi var, iyi sevda var, iyi ki sizler gibi kalbi sevgi, aşk, heyecan dolu hemşehrilerimiz, arkadaşlarımız var. Hepiniz varsınız ve hepinizin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, aşkla selamlıyorum” diye konuştu.

Başkan Hilmi Türkmen’in konuşmasının ardından evlilikte 25 yılı dolduran Mustafa - Emine Kormaz çifti ve 20 yılı dolduran Recep - Zeynep Okutan çifti için kalp şeklinde pasta kesildi. Başkan Hilmi Türkmen, tebrik ettiği çiftlere hediye takdim etti. Daha sonra Başkan Türkmen tüm masaları gezerek misafirlere gül ve hediye verdi.

Etkinlik Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Korosu’nun seslendirdiği şarkılar ve renkli görüntülerle devam etti. Etkinlik sonunda tekneden inen engelli vatandaşlar birlikte toplu fotoğraf çektirdi.