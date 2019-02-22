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Engellileri sporla yaşama bağlıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde 16 yıldır tekvando antrenörlüğü yapan Halil Koçak, engelli bireyleri spora yönlendirerek hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyor- Halil Koçak:"Bu sporcularımız kendileriyle ilgilenildiğinde başarılı olacaklarını kanıtladı. O yüzden sayılarının çoğalmasını istiyorum"

22 Şubat 2019 Cuma 11:16
Engellileri sporla yaşama bağlıyor

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde 16 yıldır tekvando antrenörlüğü yapan Halil Koçak, engelli bireyleri sporla tanıştırarak yaşam sevinçlerini kaybetmemelerini sağlıyor.

Tokat'ta 16 yıldır tekvando antrenörlüğü yapan Halil Koçak, spor yapmaya ikna ettiği engellilere tekvando öğretiyor. Sporla Koçak sayesinde tanışan engellilerden Soner Anas, Fuat Gün ve Muhammet Çalışır, katıldıkları turnuvalarda çeşitli başarılar elde etti.

Turhal Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 2 yıldır engelli sporcuları çalıştırdığını söyledi.

Engelli sporcuların da başarılı olacağına inandığını dile getiren Koçak, "Soner'i 2 yıl önce köylerine gittiğimde gördüm. Çay içme şekli dikkatimi çekmişti. Ona engelli olarak şampiyonalara katılabileceğini söyledim. Olumlu baktı. Sonra salona geldi. Soner, engellilerin bu işi çok iyi yapabileceğini kanıtladı." dedi.

Özellikle son zamanlara engelli sporcu sayısında önemli artış olduğuna işaret eden Koçak, "Soner, bana birkaç arkadaşının olduğunu söyledi. Antrenmana getirmek istedi. Biz de arkadaşlarla çalışmaktan dolayı mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Engelli sporculardan Fuat Gün ve Muhammet Çalışır'ın da başarılı olduğunu anlatan Koçak, "Bu sporcularımız kendileriyle ilgilenildiğinde başarılı olacaklarını kanıtladı. O yüzden sayılarının çoğalmasını istiyorum." diye konuştu.


- Soner Anas: "Engellilerin hayata küsmemeleri gerekir"


Tarımla uğraşan ailesine yardım ederken 12 yıl önce kollarını silaj makinesine kaptırarak iki kolunu da kaybeden Soner Anas ise Halil Koçak ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini vurguladı.

Bir süre önce Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda 61 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardığını belirten paralimpik sporcu, "Engellilerin hayata küsmemeleri gerekir. Herkes bir şeyler yapabilir. Engelliler de sporla uğraşarak yaşama sevinci kazanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Gün de 28 yaşında olduğunu, 2004 yılında tarlada çalışırken kolunu patoz makinesine kaptırarak engelli kaldığını anlattı.

Tekvandoya arkadaşı Soner sayesinde başladığını belirten Fuat, "Hocamız Halil Koçak, tekvandonun beni daha iyi yerlere taşıyacağını söylemesi üzerine tekvandoya başladım. Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Daha fazla başarılar elde etmeyi hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Muhammet Çalışır da 2010 yılında bir fabrikada çalışırken iş kazası geçirerek bir kolunu kaybettiğini dile getirerek, Halil Koçak'ın tavsiyesiyle başladığı tekvando sayesinde hayatının değiştiğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:16
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