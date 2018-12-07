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Engellileri anlamak için gözleri kapalıyken köfte pişirdiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grup öğrenci, engellilerin yaşamlarını anlamak amacıyla gözleri kapalıyken alışveriş yaptı, mobil köftecide ekmek arası köfte hazırladı- ASTED Grubu'nun görme engelli koordinatörü Namık Tuncel:"Çocuklar, tıpkı bir görme engelli gibi yola çıktı. Marketten alışveriş yapmaya çalıştı. Seyyar mutfağımızda gözleri kapalı bir şekilde yemek yapmaya çabaladı. Bu çalışmayla engelliliğin zorluklarını yaşadılar"

07 Aralık 2018 Cuma 14:59
Engellileri anlamak için gözleri kapalıyken köfte pişirdiler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir grup öğrenci, engellilerin yaşamlarını anlamak amacıyla gözleri kapalıyken alışveriş yaptı, mobil köftecide ekmek arası köfte pişirdi.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu'nun görme engelli koordinatörü Namık Tuncel ile okulun öğretmenlerinden Kemal Girgin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 8 öğrenci, önce bir markete gidip, gözlerini bir bezle kapatarak alışveriş yaptı.

Öğrenciler daha sonra Tuncel'e ait mobil mutfakta domates, soğan doğrayıp, ızgarada köfte pişirdi.

Öğretmen Kemal Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ızgarada köfteleri pişirirken parmaklarının yandığını söyledi.

Engelli yaşamın zorluklarına değinen Girgin, "Biz okulda çocuklara engelliliği ne kadar anlatırsak anlatalım bugün yaptığımız uygulama gibi anlatamazdık. Öğrencilerimiz engelliliğin ne demek olduğunu yaşayarak öğrendi. Çocuklar, tıpkı bir görme engelli gibi yolda yürüdü. Bu uygulamayla öğrencilerimiz engelliliğin zorluklarının da farkına vardı." diye konuştu.

Tuncel de öğrencilerin görme engelli olmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenmeye ve hissetmeye çalıştığını belirterek, "Çocuklar, tıpkı bir görme engelli gibi yola çıktı. Marketten alışveriş yapmaya çalıştı. Seyyar mutfağımızda gözleri kapalı bir şekilde yemek yapmaya çabaladı. Bu çalışmayla engelliliğin zorluklarını yaşadılar." dedi.

Öğrencilerden Suzan Elif Suna, bugün kendisinin de geçici olarak görme engelli olduğunu belirtti.

Suna, "Çok değişik, heyecanlı ama buruk bir histi. Gözlerimiz bağlı bir şekilde ellerimizde beyaz bastonlarla yönümüzü bulmaya çalışarak markete gittik. Markette bir görevli bize yardımcı oldu. Alışverişimizi yaptıktan sonra ekmek arası köfte hazırlamaya çalıştık. Gerçekten çok zordu." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:59
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