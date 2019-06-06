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Engellilere umut olan dede ile torunun sosyal medya hesabı çalındı

Eskişehir’de, topladıkları mavi kapaklar ile engellilere umut ışığı olan 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 17 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş’ın sosyal medya hesapları çalındı.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:20
Engellilere umut olan dede ile torunun sosyal medya hesabı çalındı

Eskişehir’de, topladıkları mavi kapaklar ile engellilere umut ışığı olan 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve 17 yaşındaki torunu Melike Sarıtaş’ın sosyal medya hesapları çalındı. Dede ile torunu, hayır işlerini gerçekleştirdikleri sosyal medya hesaplarının kurtarılması ve çalan şahıs veya şahısların bulunması için yardım bekliyor.


12 yıldır mavi kapak toplayarak engellilere umut olan dede ile torunun sosyal medya hesabı çalındı. Şimdiye kadar yaklaşık 250 tekerlekli sandalye alarak bedensel engellilerin ihtiyaçlarına cevap veren dede torun, hayır işleri için kullandıkları hesaplarının kurtarılması için yardım bekliyor.



“3 bin TL vermezsek bizim hesabımız elden gidecekmiş”


Konuyla ilgili konuşan Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarını çalan şahıs veya şahısların para karşılığı bu hesabı satmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini belirtti. Sarıtaş, “12 yıldır çok güzel bir proje içindeyiz. Ben 17 yaşındayım ve bu kapak toplama kampanyası benim çocukluktan beri en büyük hayalimdi. Bugün bizim hayallerimiz çalındı. Bizim Mavi Kapak Dede Torun diye bir sosyal medya hesabımız vardı. Biz bugüne kadar 220’yi gecik insana umut olduk. Bizim umutlarımızı ve ihtiyacı olan kişilerin hayallerini çaldılar. Sayfamız çalınınca biz tehdit edildik. 3 bin TL vermezsek bizim hesabımız elden gidecekmiş. Ne zamandır iyilik yapan insanlara böyle kötülük yapılır oldu? Benim insanlara karşı hep bir inancım, hep bir güvenim vardı. Her zaman iyi şeyler olabilir diye düşünüyordum ama bugün çok güvenim sarsıldı gerçekten. Hesabımı kurtarmak istiyorum, daha çok insana umut olmamız için lütfen sesimi duyun. Bunu yapan kişiler bu dünyada adalet yoksa bile öbür dünyada yanlarına kalmayacağını unutmasınlar. Biz hesabımızı geri alamasak bile yaptığımız güzel işlere devam edeceğiz ve insanlara umut olmaya devam edeceğiz. Ama bunu yapan kişi acaba kafasını yastığa rahat koyabilecek mi? Bunu çok düşünüyorum gerçekten” ifadelerini kullandı.



“Dedemin belinde 12 tane vida olmasına rağmen gece gündüz demeden burada kapak ayıklıyor”


Sarıtaş, ilgili mercilere şikayette bulunduklarını da söyleyerek, “Şikayette bulunduk bugün. Gerekli yerlere gittik, ihbarımızı yaptık. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Ben dün gece çok kötü bir olay yaşadım ve bu yüzden sabaha kadar uyuyamadım. Kendi başıma da çıkıp emniyete gidemeyeceğim için ailemle birlikte emniyete gittim. Emniyete her şeyi anlattık. Gerekli herkese ihbarda bulunduk ve ilgileniyorlar sağ olsunlar. Bence hak yerini sonunda bulacak. Devlet büyüklerimizden de gerekli desteği bekliyorum. Biz bu kadar uğraştık emek verdik. Benim burada 73 yaşındaki dedemin emekleri söz konusu. Dedemin belinde 12 tane vida olmasına rağmen gece gündüz demeden burada kapak ayıklıyor. Bize çuvallarca kapak gönderiyorlar onları taşıyoruz. Çalışıyoruz yaz kış demeden. Çalışmaya da devam edeceğiz o yüzden devlet büyüklerimizden sayfamızı kurtarmaları adına destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Benim hesabımı çaldıklarında ‘hesap satılıktır’ diye paylaşmışlar”


Melike Sarıtaş, “Bana bir mesaj geldi bugün hesabını veririz ancak 3 bin TL karşılığında veririm diye. 3 bin lirayı kim kaybetmiş de kim bulacak. Hem vereceği bile kesin değil. Bizi dolandırmak için yapıyorlar. Çoğu insana da böyle yapıldı zaten. Bizim duygularımızla oynuyorlar, başkalarının duygularıyla oynuyorlar. Benim hesabımı çaldıklarında bir şey paylaşmışlar, ‘hesap satılıktır, almak isteyen mesaj atabilir’ diye. Mesaj atan bir takipçim bana mesaj gönderdi, bunu da gerekli yerlere ilettim. İlettiğim mesajda şu yazıyordu: ‘Bu reklamdan kazandığımız paralarla tekerlekli sandalye yardımı yapacağız’. Yani kendisi aslında parayı yiyecek, bizim tekerlekli sandalye aldığımızı söyleyecek” diye belirtti.



“Memleketimin hangi ucunda engelli kardeşim varsa benim engelimdir”


Dede Halit Aydoğan ise bugüne kadar yaptıkları hayır işlerinde kimseden tek kuruş almadıklarını belirterek, “Bugüne kadar hiçbir kardeşime bir tek kuruş nakliye parası, araba parası almadan elimdeki tüm imkânları kullanarak arabaları evlerine kadar götürdüm. Memleketimin hangi ucunda engelli kardeşim varsa benim engelimdir, ben bunu gerçekleştirmek için gecemi gündüzümü onlar için ayırdım. Onlara hizmet için burada Dede-Torun sitesini kurduk. Bizim sitemizin çalınması, bir tek bizim değil tüm Türkiye’nin sitesi çalınmıştır. Bir kişiden bugüne kadar bir tek kuruş almadık ve almayız da” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:20
  1. doğa

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