Engellilere sağlık ve kişisel bakım hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaisalı’da engelli vatandaşların kişisel bakımı yapıldı, sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sağlık hizmeti vermeye, kuaförlük ve bakım faaliyetleriyle de kalplere dokunmaya devam ediyor.

Adana’nın Karaisalı ilçesindeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki 21 engelli vatandaşa sağlık, 34 engelli vatandaşa da kişisel bakım hizmeti verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık ve kişisel bakım ekibi, sağlık hizmetinin yanı sıra, engelli vatandaşların saç kesimi, kişisel bakımı gibi insanların fiziksel görüntüsüyle ilgili dokunuşlar yaparak, yaşama sevincini artıracak faaliyetleri de gerçekleştirdi, sağlıklı yaşam hakkı konusunda bilgilendirme yaptı.