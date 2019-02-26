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Engellilere rapor kolaylığı sevinç yaşattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un "Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek" açıklaması engelliler tarafından sevinçle karşılandı

26 Şubat 2019 Salı 17:59
Engellilere rapor kolaylığı sevinç yaşattı

TEKİRDAĞ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un engellilerin farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacağı, raporun elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebileceği açıklaması engelli vatandaşları sevindirdi.

Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kararın kendilerine çok büyük kolaylık sağlayacağını, atılan bu adımla işlerini daha çabuk halledebileceklerini söyledi.

Karara çok sevindiklerini dile getiren Türüdü, "Bu engelliler açısından çok güzel oldu. Çünkü bizim engelli raporunu almak başlı başına bir işti. Bunu kaybettiğimiz zaman çıkartmak, yeniletmek ve her kuruma gittiğimizde de farklı raporlar götürmek bizlerin işlerini baya zorlaştırıyordu. Bunun tek çatı altında toplanması ve elektronik ortamdan teknolojiden faydalanıyor olabilmemiz çok güzel bir kolaylık. Bu konuda Bakanımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Bedensel engelli Aynı Yavaş da karardan dolayı çok mutlu olduğunu, bunun, engelliler için atılmış güzel bir adım olduğunu vurguladı.

Bundan çok memnun olduklarını belirten Yavaş, "Ben fiziki yürüme engelliyim. Ticaretle de uğraştığım için bana çok lazım oluyordu rapor. Bazı yerlerde kurumlar halk otobüs duraklarına uzak. Baya bir zorlanıyordum götürmekte. Bu karar bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engellilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla rapor formunun yeniden düzenlendiğini belirterek, "Raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi. Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek." açıklamasında bulunmuştu.



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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:59
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