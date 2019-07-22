Engellilere gösterilen saygı ve imkan, onu Kuşadası’nda yaşamaya itti

2 yıldır tekerlekli sandalye kullanan tanısı konulamayan kas hastası Deniz Öztürk, engellilere gösterilen saygı ve belediyenin engellilere sunduğu hizmetler dolayısıyla Kuşadası’nda yaşamaya başladı. Öztürk, engellilerin hayatını kolaylaştıran çözümler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

20 yıldır tanısı konulamayan bir kas hastalığı yaşayan ve son iki yıldır tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Deniz Öztürk, engelsiz bir hayatı seçerek Kuşadası’nda yaşamaya başladı. "Adım Deniz olmasına rağmen denize girmeye hasrettim" diyen Öztürk, kentin içerisinde özgürce gezmesini sağlayan ve hayatını kolaylaştıran etkenlerin Kuşadası’na yerleşmesinde önemli bir etken olduğunu belirtti.

Özel bir firmada satış ve destek görevlisi olarak çalışan Öztürk, işinden kalan zamanlarda artık Kuşadası’nda özgürce dolaşabildiğini söyledi. Son 10 yıldır aralıklarla Kuşadası’na tatile geldiğini belirten Öztürk "En son geçen bayramda geldiğimde Kuşadası’na alıcı gözle baktım ve bana eşlik eden annemle birlikte Kuşadası’na taşınmaya karar verdik. Bu kararı vermemdeki en büyük etken Kuşadası’nda engelli bireylere duyulan saygı, insanların beni kendilerinden birisi olarak görüp o doğrultuda hareket etmeleri ve bunun yanında Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkânlar" diye konuştu.

’10 yıl sonra denize ilk kez Kuşadası’nda girdim’

Hastalanmadan önce ve hastalandıktan sonra hem yurtiçinde hem yurtdışında birçok tatil beldesine gittiğini söyleyen Öztürk "Hiçbirisinde buradaki konforu bulamadım. Hatta bir süre önce Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Plajı’nda 10 yıldır denize olan hasretimi gidererek denize girdim. Buraya geldiğimde plajda görevli bütün Büyükşehir Belediyesi personeli yardımcı olmak için seferber oldu. Hepsi birbirinden güleryüzlü, hepsi birbirinden yardımseverdi. Önceliklerinin engelli vatandaşların denize girmelerinde yardımcı olmak olduğunu söylediler" dedi.

’Adım Deniz olmasına rağmen denize hasrettim’

Sözlerine "Onların yardımıyla denize girebildim. Tabii ki anlatılmaz bir duygu. Adım Deniz olduğu için denize bir tutkum var fakat denize hasrettim. Bu Ada’ya taşınmamda çok etkili oldu. Bunun yanında buradaki tuvaletlerde engelliler düşünülmüş ve tamamen kriterlere uygun tuvaletler oluşturulmuş" diyerek devam eden Öztürk, bütün engelli arkadaşlarını da Kuşadası’na, Aydın’a davet ettiğinin altını çizdi.

Kuşadası’nı "engelli cenneti" sözleriyle tanımlayan Öztürk "Bu kadar güzel bir engelli cennetiyle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Hem Kuşadası Belediyesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından biz engellilere ciddi bir öncelik tanınmış. Bunun için hem Kuşadası Belediyesi’ne hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

’Aydın’da engellilere pozitif ayrımcılık var’

Kuşadası’nda belediyenin yapmış olduğu imkanlar ile engellilere pozitif bir ayrımcılık olduğunu ifade eden Öztürk, "Engelli bir birey olarak artık pozitif ayrımcılığı geçtim, eşitlik bile bana bir lüks gibi görünürken ben Kuşadası’nda, Aydın’da pozitif ayrımcılık olduğunu görüyorum.İnsanların bizleri el üstünde tuttuğunu görüyorum. Bu çok gururumu okşuyor. Böylelikle çektiğimiz sıkıntıları daha kolay göğüsleyebiliyoruz, hayata daha olumlu yaklaşabiliyoruz. Daha faydalı olabiliyoruz. Bu noktada buradaki uygulamaların korunması bile biz engelli bireyler için bir nimet. Bize burada hayata karışma, sosyalleşme, yaşama ve özgür olma imkânı veriliyor. Ufak tefek aksilikler olsa da burada yaşamaktan çok mutluyum" dedi.

’Çok daha fazla Özlem Abla’lar olsun’

Başkan Çerçioğlu’na da hayatlarını kolaylaştıran çözümler ürettiği için teşekkür eden Öztürk "Özlem Hanım’a kendim ve bütün engelli arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Zaten kadın bir belediye başkanımız olduğu için gurur duyarken, engelli dostu, merhametli, mert bir belediye başkanımız olduğu için de onunla gurur duyuyoruz. Çok daha fazla Özlem Abla’lar olmasını diliyoruz; iyi ki var" diye konuştu.