Engellilere "atla terapi" hizmeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), engellilerin; duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek vermek amacıyla verdiği "atla terapi" hizmetinden bir yıl içinde 10 bin 715 kişi yararlandı.

İBB'den alınan bilgiye göre, İstanbul Engeliler Müdürlüğü (İSEM) engellilerin sağılık gelişimine destek vermek amacıyla talep edenlere atlarla terapi imkanı sunuyor. Bunun için özel sektörden hizmet alım yapan İBB, engellilere bunu ücretsiz veriyor.

Atla terapi hizmeti, tarihleri değişkenlik göstermekle birlikte genellikle nisan-ekim ayları arasında, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda belirlenen at çiftliklerinde, alanında uzman görevli personel aracılığı ile veriliyor.

Atların çoklu hareketlerinden faydalanılarak engelli bireylerin duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla sunulan hizmetten 4 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar istifade edebiliyor.

Hizmetten faydalanacak engelli bireyler, kendileri için hazırlanan programlar çerçevesinde haftanın belirli günlerinde at çiftliklerine götürülerek bu uygulamadan faydalandırılıyor. Müracaat eden engelli, her biri 30 dakika olmak üzere 8 seans boyunca atlara bindirilerek gezdiriliyor.

Bu kapsamda, 2008 yılında bu yana sunulan atla terapi hizmetinden 2018'de 10 bin 715 engelli yararlandı.

Atla binicilik hizmeti engelli bireylerin; konsantrasyon, duruş, denge ve kas yapılarını geliştiren bir terapi yöntemi olarak kabul edildiği için yoğun ilgi gördü.

Uygulama, 2019'da da devam edecek.



