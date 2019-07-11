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Engellilerden kamp dayanışması

Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi, Atakum ’da yaşayan engellileri kampta bir araya getirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:43
Engellilerden kamp dayanışması

Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi, Atakum ’da yaşayan engellileri kampta bir araya getirdi.



Atakum Belediyesi’ne bağlı Atakum Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Atakum Belediyesi ve AFAD Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan organizasyonla Çakırlar Korusu’nda 2 günlük kamp gerçekleştirildi. İlk defa kamp yapan engelliler, muhteşem bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ‘ye teşekkür etti. Kamp alanına konuk olan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ve Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Alptekin engelliler ve aileleriyle sohbet etti.20 engellinin hayatlarında ilk defa kamp tecrübesi yaşadığı etkinliğe katılan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Engellilerimiz hem açık havada istedikleri gibi dolaşıp temiz hava alıyorlar hem de aralarındaki dayanışmayı güçlendiriyorlar" dedi.



“Engelli Yaşam Merkezinin daha çok engelliye ulaşmasını istiyoruz”


Engellilerin yüzünü güldürmek için etkinliği düzenlediklerini ifade eden Atakum Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi Sorumlusu Nadide Döktür, "Bence bunda da başarılı olduk çünkü hepsinin çok mutlu olduğunu görüyorum. Atakum Belediyemize giderek engellilere yönelik çadır kampı yapmak istediğimizi ilettik. AFAD Bölge Müdürlüğü çadırlar konusunda bizlere destek oldu. Engellilerimiz ilk defa çadırda kalacaklar. Bu yüzden çok mutlular. 25 çadırımız var, refakatçileriyle birlikte 20 engellimiz olmak üzere toplam 40 kişilik bir kamp gerçekleştiriyoruz. Bu kampı geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Engelli Yaşam Merkezi’nin daha çok engelliye ulaşmasını istiyoruz. Benim de engelli bir oğlum var. Engellilerin ve ailelerinin halini çok iyi biliyorum. Ailelerin en büyük derdi, ’Benden sonra çocuğum ne olacak?’ sorusu. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin engellilere yönelik çok önemli projeleri var. Engelli Yaşam Köyü kurabilirsek ailelerimiz daha çok mutlu olacak" diye konuştu.



“Sosyal projeler devam edecek”


Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise Atakum Yaşam Park Kültür ve Spor Merkezi’nde yürütülen önemli faaliyetler olduğunu belirterek, "Orada hem eğitim hem spor faaliyetlerini yürütüyoruz hem de engellilerin hayata tutunmaları için destek veriyoruz. Bugün de engellilerimizi aileleriyle birlikte AFAD desteğiyle kurduğumuz çadırlarda 2 gün Çakırlar Korusu’nda misafir edeceğiz. Hem açık havada istedikleri gibi dolaşıp temiz hava alıyorlar hem de aralarındaki dayanışmayı güçlendiriyorlar. Aynı zamanda aileler birbiriyle tanışmış oluyor. Atakum Belediyesi bundan sonraki süreçte buna benzer sosyal ve anlamlı faaliyetleri hayata geçirecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:43
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