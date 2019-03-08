Engellilerden Kadınlar Günü etkinliği

Mersin’in Bozyazı ilçesinde engelli kursiyerler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlik gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamlığı Engelli Aileleri Destek Merkezi’ndeki engelli kursiyerlerce Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, engelli kursiyerler etkinliğe katılan kadın konukları kapıda karşılayarak, kendi elleri ile yaptıkları çiçekleri sundu. Kapı girişinde ise engelliler tarafından yapılan ahşap tepsi, kolye, bileklik, örgü ile yapılan duvar süslemesi, nazar boncuğu, kuş, lif, vazo ve birçok eşyadan oluşan sergi açıldı. Engelli Aileleri Destek Merkezi kurs öğretmenleri Ebru Çoban, Songül Akdeniz, İlker Kodan, Seval Uykusuz,Mükremin Ayyıldız ve Fatma Düzün’ün eğittikleri engelli kursiyerlerin bir birinden güzel sundukları oyun ve çeşitli gösteriler salondaki izleyicilerden büyük alkış alırken, engelliler tarafından çalınıp söylenen türkü sırasında ise duygusal anlar yaşandı. Etkinliğe katılan ve birçoğu engelli annesi olan kadınlar, kendileri için çok büyük önem arz eden ve her zaman akıllarında tutacakları, anlamlı, böylesine güzel bir Kadınlar Günü’nü hiç unutmayacaklarını, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ise sonsuz teşekkür ettiklerini belirttiler.

Etkinliğe, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti kadın kolları, gaziler, şehit yakınları ve kadınlar katıldı.