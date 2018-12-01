THY- Euroleague
0553 313 94 23

Engellilerden "engelsiz" yürüyüş

İzmir'de fiziksel ve zihinsel engelliler, "Birlikteyiz Farkındayız Engelsiz Yürüyüşü" etkinliğine katıldı

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:32
Engellilerden "engelsiz" yürüyüş

İZMİR (AA) - İzmir'de fiziksel ve zihinsel engelliler, yürüyüş ve gösterilerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Bornova Büyükpark'ta buluşan engeliler ve aileleri, "Dostlar kromozom saymaz", "Bize engel olmayın", "Hepimiz aynı hayattayız", "Farkındayız" ve "Bize engel olmayın" yazılı pankartlar taşıdı, şarkılar ve marşlar eşliğinde Süvari Caddesi'nden Nikah Sarayı'na kadar "Birlikteyiz Farkındayız Engelsiz Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Nikah sarayında engellilerin sunduğu müzik ve dans gösterilerinin ardından Bornova Belediyesince hizmete açılan ve down sendromlu bireylerin çalıştığı Down Kafe'nin 3. kuruluş yıl dönümü kutlaması yapıldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği hazırlamak istediklerini ve engellerin ortadan kalkmasını hedeflediklerini söyledi.

Çağdaş Görmeyenler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş da asıl engelin düşüncelerden kaynaklandığını belirterek, "Birlikte yaşayabilirsek engeller ortadan kalkar. Engelli bireylerin haklarını insan hakkı perspektifinde kullanmaları, düşüncelerdeki engelin ortadan kalkması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:32
  1. Down Kafe
  2. engelli
  3. Yürüyüş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Puan kayıpları diğer takımlara da oluyor
    1. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    2. Kestane şekeri yaparken...
    3. Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik
    4. Kayserispor-Trabzonspor maçından notlar
    5. Antalyaspor, Göztepe'yi Serdar..
    6. Terör devleti İsrail gözünü Sudan'a..
    7. Kanser korkusu
    8. Seyit Onbaşı Balıkesir'deki kabri..
    9. Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    10. Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    11. Diş çıkaran bebeklerde bu belirtiler..
    12. GÜNCELLEME 2 - Fransa'da akaryakıt..
    13. Nezle, grip yüzünden antibiyotik..
    14. Palermo 10 avroya satıldı
    15. Uzman Çavuş Hakan Akbulut, gazilik..
    16. Çocuklara sorumluluk verin
    17. Galatasaray taraftarı, Beşiktaş..
    18. İzmir'de Holodomor trajedisinin..
    19. Maçın ardından
    20. Adalet Bakanı Gül: Bu birliktelik, bu..
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher