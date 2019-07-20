Engelliler piknikte buluştu

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri, aileleriyle birlikte Sosyal Hayatta Engel Yok projesi kapsamında düzenlenen piknik etkinliğinde stres attı.

Tribün mesire alanında dernek üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen piknik renkli görüntülere sahne oldu. Dernek üyeleri gün boyu hem piknik yaptılar hem de müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Etkinliğe Eskişehir’den de engelli sivil toplum kuruluşu temsilciler de katıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak açıklama yapan Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Piknik etkinliğimiz engelli üyelerimiz ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti. İlçemizin meşhur mesire alanı olan Türbin’de güzel havada engelli bireylerimizin ve ailelerinin moral motivasyonunu yükseltmek adına etkinlik oluşturuldu. Ses kurulumuyla birlikte düzenlediğimiz müzikli eğlence görülmeye değerdi. Tüm katılımcıların son derece eğlendiği ve mutlu olduğu pikniğimiz için bizlere destek veren destek veren başta Bozüyük Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.