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Engelliler Meclisinden sanatsal sergi

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Palandöken Sway Otelde Sanatsal sergi açtı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:07
Engelliler Meclisinden sanatsal sergi

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Palandöken Sway Otelde Sanatsal sergi açtı.


El emeği ve göz nuruyla yapılan ahşap yakmalı resimler, Filografi çalışmaları, el yapımı anahtarlık ve lüks tesbih gibi onlarca eser sergide büyük ilgi gördü.


Sergi açılışına Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, hayal dünyasını sanatıyla buluşturan Engelliler Meclisi Üyesi Ahmet Emre Biner, Engelli vatandaşlar, Turistler ve yüzlerce vatandaş katıldı.


Sanatsal Sergi hakkında bilgiler veren Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Engelliler Meclisi Üyemiz Ahmet Emre Biner kardeşimiz hayal dünyasını el emeği göz nuru ile sanata çevirdi, bu güzel ve görkemli eserleri Palandöken Sway Otelde sergi açarak engelli bir insanın ilgi gösterilirse neler başarabileceğini ve engellilerin sanıldığı aksine ne kadar renkli, heyecanlı, sevimli, duygulu bir hayal dünyasına sahip olduklarını sosyal ve kültürel yaşamın her kademesinde engelli kardeşlerimize de yer verilmesi gerektiğini sergimizle anlatmaya, ispatlamaya çalıştık” dedi.


Keleşoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Şunu unutmamalıyız ki her insan bir engelli adayıdır. Bu şiarla hareket edip toplum olarak engelli kardeşlerimize sahip çıkmalıyız. Sanırım çevremizde engelli arkadaşınız vardır, bu engelli arkadaşlarınıza gerek sosyal hayatta, gerek kültürel hayatta gerekse de ihtiyaç duydukları her alanda o sıcacık ve kocaman yüreğinizi açarak yardımlarına koşmanızı ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmenizi istiyorum. İstiyorum ki günün birinde Ahmet Emre Biner kardeşimiz gibi onlarda hayal dünyasını sanata çevirsin ve bu güzel sergileri onlarda açabilsin” diyerek sözlerini tamamladı.


Öte yandan Engelliler Meclisi Üyesi Ahmet Emre Biner, gösterdikleri, ilgi, alaka, destek ve yardımlarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:07
  1. sergi
  2. sanat
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