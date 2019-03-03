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Engelliler Meclisinden Erzurumspor’a maddi destek

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, BB Erzurumspor’a maddi destek olmak amacıyla Engelliler Meclisi Üyelerinin başlattığı yardım kampanyasından elde edilen geliri BB Erzurumspor’a bağışladı.

03 Mart 2019 Pazar 15:49
Engelliler Meclisinden Erzurumspor’a maddi destek

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, BB Erzurumspor’a maddi destek olmak amacıyla Engelliler Meclisi Üyelerinin başlattığı yardım kampanyasından elde edilen geliri BB Erzurumspor’a bağışladı.


Yapılan ziyarette Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi kısa süre önce göreve gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş’e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, futbolculara tatlı ikramında bulundular.


Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelliler Meclisi olarak BB Erzurumspor’a destek için bir girişim başlattıklarını belirterek, “BB Erzurumspor’a gönül vermiş diğer hemşehrilerimiz içinde örnek teşkil edip, onlarında BB Erzurumspor’ a her açıdan destek olup şehrimizin takımının hak ettiği yere sirayet etmesini sağlamaktır asıl amacımız” dedi.


Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu şöyle devam etti:


“Engelliler Meclisimiz daha önce olduğu gibi şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren her konuda birçok fedakarlık yaptı, yapmaya da devam ediyor. Şimdi BB Erzurumspor’a fedakarlık zamanıdır. Engeliler Meclisi olarak BB Erzurumspor’a yardım kampanyası başlattık, engelli kardeşlerimizin topladığı paraları BB Erzurumspor’a bağış yaptık. Maddi yardım zarflarını kulübe verdikten sonra muhasip tarafından fişi kesilip, tarafımıza verilmiştir. Biz isteriz ki engelli kardeşlerimizin gösterdiği cesareti, hali vakti yerinde olan kardeşlerimizin de göstersin. Her şey bitmiş değildir, BB Erzurumspor’un süper lig de kalıcı olması için 7 den 70’e herkesin elini taşın altına koyması ve BB Erzurumspor’u hak etti yere taşıması lazımdır.”


BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin yapmış olduğu bu takdire şayan erdemli hareketi kulüp başkanı olarak çok değerli bulduğunu belirterek, “Engelli kardeşlerimizin maddi yardımı BB Erzurumspor için paha biçilmez bir manevi değere sahip olduğunu ifade etti. Bu yardımın yürümekte zorlanan maddi olarak belki de çok zor bir hayat yaşayan engelli kardeşlerimiz tarafından yapılması büyük bir fedakarlık ve takdire şayan erdemli bir harekettir” diye konuştu.


Öte yandan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, bu anlamı ziyaretle göstermiş oldukları erdemli davranışlarından ve maddi yardımlarından dolayı başta Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşiyurt’a ve Engelliler Meclisi üyelerine canı gönülden teşekkür ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:49
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