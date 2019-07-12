Engelliler ile gaziler, 15 Temmuz şehitleri anısına su altı dalışı yaptı

15 Temmuz şehitleri, hain darbe girişiminin 3. yılında Bağcılar Belediyesi tarafından Üsküdar’da düzenlenen "15 Temmuz Milli İrade Dalışı" programıyla anıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dalgıçlarının da katıldığı etkinlikte Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri ile 15 Temmuz gazileri, İstanbul Boğazı’na tüplü dalış yaptı.

Bağcılar Belediyesi ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde "15 Temmuz Milli İrade Dalışı" gerçekleştirildi. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim alan işitme, süreğen, görme, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler ile 15 Temmuz gazileri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi Basın Ekspres yolunda durdurmak istediği tankın üzerinden düşerek yaralanan Bekir Yıldız ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yerden seken kurşunla yaralanan Hamit Hakan Yılmaztürk, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Su altından çıkışta Türk bayrağı açtılar

Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri ve 15 Temmuz gazisi Yıldız ile Yılmaztürk dalgıç kıyafetlerini giyerek kurbağa adamlarla birlikte sualtına tüplü dalış yaptı. İstanbul Boğazı’nın derin sularında bir süre kalan engelliler ve gaziler su altından çıkışta 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak için Türk Bayrağı açtı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Milli İrade Bayramı dolayısıyla bugün sualtı dalışı gerçekleştiriyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak daha önce defalarca bu programı tekrarlamıştık. Her biri ayrı bir anlam ifade ediyor. Bugün de Bağcılar Belediyesi dalış takımı ile beraber 2 15 Temmuz gazimiz ve profesyonel dalgıçlarımız ile engelli kardeşlerimiz bayrak aşacaklar. 15 Temmuz bu ülkenin geleceğine ipotek koymak isteyenler dış güçlerle birlikte yapmış oldukları bu ülkenin tankıyla, uçağı ile beraber saldırısına karşı milletin asil duruşunu gösteren bir gündür. Bugünü unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına yapmış olduğumuz etkinlikte İnşallah gelecek nesiller bir daha bugünleri yaşamayacak” dedi.

15 Temmuz Gazisi Hakan Temiztürk, “3 yıl geçti bizim için halen ilk günkü gibidir. Kıyamete kadar bu topraklarda diri olması lazım sonuçta biz bu topraklarda olduğumuz sürece ülkemiz üzerinde emelleri olanlar ne şekilde gelirlerse gelsinler bu topraklarda onlara karşı bekleyecek olan insanlar her zaman olacaktır. Dalış bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Dalış yapan Engelli Tarık Kuru, "Çok gurur vericiydi. Bu dalışın anlam ve önemi çok çok farklı İnşallah bu bayrağı 15 Temmuz’da olduğu gibi kasteden çıkmaz. Ülke bir 15 Temmuz daha yaşamaz” ifadelerini kullandı.