"Engelliler hayatının her alanında olmalı"

ARTVİN (AA) - Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Engelliler kendileriyle ve ülkeyle ilgili her türlü konuya mutlaka katılmalı, hayatın her alanında olmalı." dedi.

Turhan İçli, Artvin Engelliler Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2 bin dolayında engelli derneği ve vakfı olduğunu söyledi.

Bu derneklerin kendine özel küçük amaçlarının olduğunu belirten İçli, "Adeta iğne ile kuyu kazıyorlar, dolayısıyla suya erişemiyorlar. Engellilerin gücünü tek bir potada eriterek, tek çatı altında toplayıp mesafe alabiliriz. Bunun yolu da her ildeki engelli derneklerini o ildeki engelli meclislerinde birleştirmekten geçiyor." dedi.

İçli, "Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" projesi kapsamında bir yıldır illerde engelli meclisleri oluşturma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Engelleri birleşerek aşmayı amaçlıyoruz. 'Aktif yurttaşlık hakkımızdır' diyerek, meclislerimizde güçlerimizi birleştiriyoruz. Her ilde il engelliler meclisini kurarak buralardan seçilen temsilcilerle Türkiye Engelliler Meclisini kuracağız. Proje ile bütün bu illerde ihtiyaç analizi yaparak, yaklaşık 8-10 sivil toplum kuruluşuna 40 bin avro dolayında hibe vereceğiz."

Bugüne kadar 34 ilde engelli meclisi kurduklarını ifade eden İçli, Karadeniz'de engelli meclisi kurulacak ilk ilin Artvin olacağını kaydetti.

İçli, 126 kişiden oluşması planlanan Türkiye Engelliler Meclisinin Mayıs 2020'de Ankara'da toplanacağını, Türkiye’de 9 milyona yakın engelli vatandaş olduğunu belirtti.

Engellilerin hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan İçli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Engelliler Konfederasyonu olarak şunu istiyoruz. Engelliler, bütün haklardan bütün insanlar gibi yararlanmalı. Engelliler kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan istediği yere gidebilmeli, istediği bilgiye erişebilmeli. Engelliler kendileriyle ve ülkeyle ilgili her türlü konuya mutlaka katılmalı, hayatının her alanında olmalı."