0553 313 94 23

Engelliler Federasyonu’ndan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Başkanı Özkaynak yönetim kuruluyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

05 Mart 2019 Salı 13:22
Engelliler Federasyonu’ndan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Başkanı H. Cemal Özkaynak yönetim kuruluyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

 

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette Özkaynak Başkan Çerçioğlu’na gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Özkaynak ayrıca Başkan Çerçioğlu’na engellilere ve Engelliler Federasyonu’na verdiği desteklerden dolayı bir plaket takdim etti.

 

Başkan Çerçioğlu, Özkaynak ve Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri nazik ziyaret ve plaket için teşekkür etti.



Aydın Büyükşehir’den ücretsiz işitme testi

 

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi, işitme engelliler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için ücretsiz işitme testiyle farkındalık çalışması gerçekleştiriyor.

 

İşitme testi Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İşitme Engelliler Derneği ile Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla Atatürk Kent Meydanı’nda özel cihazlarla yapılıyor. Özel cihazlarla yapılan testle vatandaşlara işitme durumlarıyla ilgili bilgi de veriliyor. İşitme testinde işitme kaybı ortaya çıkan vatandaşlara doktora gitmeleri tavsiye ediliyor.

 

Farkındalık çalışması önümüzdeki günlerde Aydın’ın diğer ilçelerinde de yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:22
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kredi çekmek için bankaya giden adama büyük şok
    1. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    3. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    4. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    5. "Bugün milletimiz hem iktidar, hem..
    6. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, Dünya..
    7. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    8. İngiltere’de bir kişinin AIDS’ten..
    9. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    11. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    12. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    13. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    14. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    15. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    16. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    17. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    18. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    19. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    20. Sattıklarının parasını alamayınca..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar