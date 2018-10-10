0553 313 94 23

Engelliler Derneğinden Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, televizyon programı sunucusu Çağla Şıkel hakkında "engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı" iddiasıyla Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:42
Engelliler Derneğinden Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu!

Ağrı İl Engelliler Meclisi ve Doğubayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, programda, "engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı" iddiasıyla program sunucusu Şıkel hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi.

'Engellilere yönelik onur kırıcı kelimeler'

Topçi, yaptığı açıklamada, söz konusu televizyon programında Çağla Şıkel'in engellilere yönelik onur kırıcı ve hakaret içerikli kelimeler kullandığını ileri sürdü.

Türkiye'de 8,5 milyona yakın engellinin yaşadığını anımsatan Topçi, engelliler adına şahıs olarak suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

'Engellilerden özür dilemesini bekliyoruz'

"Kendisi Türkiye'ye mal olmuş birisi. Şimdi biz toplumda engellilerin psikolojisini düzeltmeye çalışırken Çağla hanımın çıkıp da programında engellilere yönelik 'körler, sağırlar birbirini ağırlar'sözlerini kullanması gerçekten bizi çok rahatsız etti. Engellilerin engelini ön plana çıkarmak, bunları kullanmak gerçekten çok yanlış ve rahatsız edici. Biz de kendi yasal hakkımızı kullanarak avukat hanımın yardımıyla dilekçemizi yazıp savcılığa verdik. Kendisinden de tüm Türkiye'nin önünde engellilerden özür dilemesini bekliyoruz."

Avukat Müşerref Merve Gerçekçioğlu da bugün itibarıyla dilekçeyi Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ederek yetkili makamlara, gereğinin yapılmasını arz ettiklerini belirtti. Topçi'ye destek veren bedensel engelli Paşa Çavlan ise Şıkel'in programında engelliler için söylediği sözleri kendisine yakıştıramadığını söyledi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:42
  1. Ağrı
  2. çağla şıkel
  3. Engelliler derneği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil İsrail güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. Katil İsrail güçleri 14 Filistinliyi..
    2. Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a..
    3. Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
    4. Nijerya'da kolera son 1 ayda 68 can aldı
    5. Siyonistler Filistinli genç kızı böyle..
    6. Tam 4 bin 500 tane yakalandı! Cezayı..
    7. Cemal Kaşıkçı olayında soru işaretleri
    8. Adı Fenerbahçe'yle anılan Ersun Yanal..
    9. Aileleri DAEŞ'e katılan 17 çocuğa..
    10. Dolar euro güne nasıl başladı?
    11. Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş..
    12. ABD'den Suudi Arabistan'a uyarı!
    13. Kaşıkçı'nın nişanlısı Washington..
    14. Günün âyet ve hadisi
    15. Onbinlerce kişiye emeklilik müjdesi
    16. Engelliler Derneğinden Çağla Şıkel..
    17. Dolar bugün ne kadar?
    18. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Ay sonunda..
    19. Amerika'dan Suudi Arabistan'a uyarı
    20. Kaşıkçı'nın nişanlısından Donald..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!