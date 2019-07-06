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Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kur’an kurslarına katılan Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi verildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:30
Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kur’an kurslarına katılan Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi verildi.


Dernek etkinlik salonunda verilen eğitimler ile alakalı konuşan Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Bugün Derneğimiz ve Bozüyük Müftülüğü işbirliği ile dernek etkinlik salonunda düzenlenen Kur’an kursumuzda eğitim gören üyelerimize Bozüyük Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis memuru Mustafa Balıkçı tarafından trafik kuralları hakkında söyleşi programı yapıldı, Üyelerimizin bilgilendirilmesi yönünden çok yararlı geçen etkinlik için Emniyet Müdürlüğü yetkililerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:30
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