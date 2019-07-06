Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kur’an kurslarına katılan Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi verildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kur’an kurslarına katılan Engelliler Derneği üyelerine trafik eğitimi verildi.

Dernek etkinlik salonunda verilen eğitimler ile alakalı konuşan Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Bugün Derneğimiz ve Bozüyük Müftülüğü işbirliği ile dernek etkinlik salonunda düzenlenen Kur’an kursumuzda eğitim gören üyelerimize Bozüyük Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis memuru Mustafa Balıkçı tarafından trafik kuralları hakkında söyleşi programı yapıldı, Üyelerimizin bilgilendirilmesi yönünden çok yararlı geçen etkinlik için Emniyet Müdürlüğü yetkililerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.