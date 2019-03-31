0553 313 94 23

Engelli ve yatağa bağımlılar seyyar sandıklarda oy kullanıyor

Solunum cihazına bağlı yaşayan Arap Ergezen ile yatağa bağımlı Muzaffer Çoklu ve Deniz Arıkan, evlerine götürülen seyyar sandıkta oyunu kullandı- Muzaffer Çoklu:- "Milletimize hayırlı uğurlu olsun"- Arap Ergezen:- "Oy kullanmak herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevi. Çok rahatsızım ama bu uygulama ile oyumu kullanabildiğim için çok mutluyum, hayırlı olsun"- Deniz Arıkan:- "Ben de herkes gibi oyumu kullanabildiğim için mutluyum, herkese hayırlı olsun"

31 Mart 2019 Pazar 13:00
Engelli ve yatağa bağımlılar seyyar sandıklarda oy kullanıyor

ANKARA (AA) - Astım nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Arap Ergezen ile hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı Muzaffer Çoklu ve Deniz Arıkan, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullanarak "Hayırlı olsun" temennisinde bulundular.

İlk kez 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde hayata geçirilen "seyyar sandık" uygulaması, bugünkü 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de devam etti.

Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kriterlere göre engelli beyan formu ile yaptıkları başvuruları kabul edilen seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullandı.

- "Oyumu kullanabildiğim için çok mutluyum"

Seçimde seyyar sandıkta oy kullananlardan biri, 70 yaşındaki Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Muzaffer Çoklu oldu.

Çoklu'nun oy kullanabilmesi için eşi Aynur Çoklu ile yaşadıkları evlerine, Seyyar Sandık Kurulu görevlileri tarafından seyyar oy kabini getirildi.

Yaklaşık 7 ay önce ALS tanısı konulan ve halen yatağa bağımlı olan seçmen Çoklu'nun evinde gizlilik temin edilerek kabin, oy kullanma rahatlığı sağlanacak bir yere yerleştirildi.

Görevlilerin gözetiminde eşi Aynur Çoklu'nun desteğiyle oyunu kullanan ve imza kısmına parmak basan Çoklu, oyunu kullandıktan sonra "Milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullananlardan biri de 81 yaşındaki astım hastası Arap Ergezen oldu.

Yaklaşık üç yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren Ergezen'e, oyunu kullanmak için oğlu Rıza Ergezen yardımcı oldu. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Ergezen, "Oy kullanmak herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevi. Çok rahatsızım ama bu uygulama ile oyumu kullanabildiğim için çok mutluyum, hayırlı olsun." diye konuştu.

Multipl Skleroz (MS) hastası olduğu için yatağa bağımlı olan 42 yaşındaki Deniz Arıkan da seyyar sandık uygulaması ile oyunu kullandı.

Elektrik mühendisi olan ancak yaklaşık on yıldır MS hastalığı nedeniyle işini yapamayan Arıkan'a, oy kullanırken ağabeyi Oğuz Arıkan yardımcı oldu.

Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Arıkan, "İlk kez seyyar sandıkta oy kullanıyorum. Ben de herkes gibi oyumu kullanabildiğim için mutluyum, herkese hayırlı olsun." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:00
  1. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
  2. hastalar
  3. seyyar sandık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nasıranlı oyunu kullandı
    1. Nasıranlı oyunu kullandı
    2. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet..
    3. Başkan Genç oyunu kullandı
    4. Şehit ailelerine ve yakınlarına oy..
    5. AK Parti Belediye başkan adayı trafik..
    6. Adana'da seçim kavgası
    7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    8. Kadıköy'de muhtar adayları yakınları..
    9. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    10. Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
    11. Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu..
    12. 'Dedelerin dedesi', 105 yaşında oy..
    13. Oy kullanmak için sıra beklerken kalp..
    14. Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem
    15. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    16. Başakşehir’de ‘Engelsiz’ seçim
    17. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    18. AFAD:"Denizli, Acıpayam’da 4,9..
    19. Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde..
    20. Denizli'de 4,9 büyüklüğünde deprem
    21. Ortaca’da adaylar oylarını kullandı
    22. Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan..
    23. Adana'da okul bahçesinde tekme tokat..
    24. FETÖ’cü karı-koca havalimanında sahte..
    25. Kuşadası’nda oy kullanan soluğu..
    26. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir..
    27. Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel..
    28. Almanya’da işsizlerin yarısı yabancı..
    29. Karate Milli Takımı'ndan Avrupa'da tam..
    30. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin