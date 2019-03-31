Engelli ve yatağa bağımlılar seyyar sandıklarda oy kullanıyor

ANKARA (AA) - Astım nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Arap Ergezen ile hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı Muzaffer Çoklu ve Deniz Arıkan, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullanarak "Hayırlı olsun" temennisinde bulundular.

İlk kez 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde hayata geçirilen "seyyar sandık" uygulaması, bugünkü 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de devam etti.

Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kriterlere göre engelli beyan formu ile yaptıkları başvuruları kabul edilen seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullandı.

- "Oyumu kullanabildiğim için çok mutluyum"

Seçimde seyyar sandıkta oy kullananlardan biri, 70 yaşındaki Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Muzaffer Çoklu oldu.

Çoklu'nun oy kullanabilmesi için eşi Aynur Çoklu ile yaşadıkları evlerine, Seyyar Sandık Kurulu görevlileri tarafından seyyar oy kabini getirildi.

Yaklaşık 7 ay önce ALS tanısı konulan ve halen yatağa bağımlı olan seçmen Çoklu'nun evinde gizlilik temin edilerek kabin, oy kullanma rahatlığı sağlanacak bir yere yerleştirildi.

Görevlilerin gözetiminde eşi Aynur Çoklu'nun desteğiyle oyunu kullanan ve imza kısmına parmak basan Çoklu, oyunu kullandıktan sonra "Milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullananlardan biri de 81 yaşındaki astım hastası Arap Ergezen oldu.

Yaklaşık üç yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren Ergezen'e, oyunu kullanmak için oğlu Rıza Ergezen yardımcı oldu. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Ergezen, "Oy kullanmak herkesin yapması gereken bir vatandaşlık görevi. Çok rahatsızım ama bu uygulama ile oyumu kullanabildiğim için çok mutluyum, hayırlı olsun." diye konuştu.

Multipl Skleroz (MS) hastası olduğu için yatağa bağımlı olan 42 yaşındaki Deniz Arıkan da seyyar sandık uygulaması ile oyunu kullandı.

Elektrik mühendisi olan ancak yaklaşık on yıldır MS hastalığı nedeniyle işini yapamayan Arıkan'a, oy kullanırken ağabeyi Oğuz Arıkan yardımcı oldu.

Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Arıkan, "İlk kez seyyar sandıkta oy kullanıyorum. Ben de herkes gibi oyumu kullanabildiğim için mutluyum, herkese hayırlı olsun." dedi.