Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları için Kovid rehberi hazırlandı

Rehberde, Şubat 2021 itibarıyla başlatılan aşılama seferberliği kapsamında kuruluşlarda kalan engelliler, yaşlılar ve personelin aşılandığı, ilk doz aşıların şubatta, ikinci doz aşıların martta, üçüncü doz aşıların ise temmuz-ağustos ayları arasında tamamlandığı belirtilerek, kuruluşlarda aşılama sonrası geçilen normalleşme sürecinde bazı uygulamalara son verildiği, bazı tedbirlerin ise tüm kuruluşlarda devam ettiği belirtildi. Rehberde alınan önlemlere ilişkin şu bilgiler yer aldı: Resmi ve özel engelli bakım kuruluşları, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, maske, mesafe ve temizlik tedbirleri başta olmak üzere tüm Kovid-19 tedbirlerine devam edilecek. Kuruluşlarda çalışan personelin imkanlar dahilinde görevlerinde sabitlenerek, katlar arası olası bulaşa karşı önlem alınması sağlanacak. Kuruluşlarda, sakinler ve personel dahil olmak üzere gerçekleşen tüm pozitif vakalarda 10 günlük karantina ve ilaç süreçlerine uyulacak. Kuruluşlarda talep eden sakinlerin aile üyeleri için uygun görülen şekilde, sürede ve kontrollü olarak aile ziyaretlerine izin verilebilecek.