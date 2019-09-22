0553 313 94 23

CHP'li belediye engellilere de acımadı! Açlık grevine başladılar

Adana’da engelli vatandaşların kullanımına açılacağı sözü verilen gençlik ve spor merkezinin açılmadığını söyleyen iki engelli vatandaş, CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine başladı.

22 Eylül 2019 Pazar 12:00
CHP'li belediye engellilere de acımadı! Açlık grevine başladılar

Adana’da engelli vatandaşların kullanımına sunulmak üzere açılması sözü verilen gençlik ve spor merkezinin açılmadığını iddia eden engelli Celal Karadoğan ve Ramazan Uçar, CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine başladı. Adana’dan gelerek CHP önünde açlık grevine başlayan Celal Karadoğan, Adana’daki Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nün kurucularından olduğunu dile getirdi. CHP önünde İHA’ya açıklamalarda bulunan Karadoğan, "Adana'dan Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü adına buradayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mart 2017 tarihinde temelini attığı, Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün yüzde 70'ini kendi kaynaklarıyla tamamladığı gençlik merkezinin açılamaması üzerine buradayız” dedi.

“Engelli sporcuların kullandığı aracın yakıtını kesti”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay’ın engelli sporcuların üç yıldır Seyhan Belediyesinden yakıt alarak kullandığı aracın yakıtını kestiğini iddia eden Karadoğan, "31 Mart seçimlerinden sonra Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay hiçbir gerekçe göstermeden engelli sporcuların üç yıldır Seyhan Belediyesinden yakıt alarak kullandığı aracın yakıtını kesti. Bu sebeple yaklaşık 4,5 aydır engelli arkadaşlarımız evden çıkamıyorlar, antrenmanlarına gidemiyorlar. Daha da fenası 1 Haziran-1 Eylül arasında yapacağımız tüm deniz ve havuz aktivitelerinden mahrum bırakıldılar" ifadelerini kullandı.

Karadoğan, "Ayrıca, Çukurova Belediyesinin prosedürleri yerine getirmemesinden dolayı yaklaşık bir buçuk ay önce elektriklerimiz de kesildi" dedi.

"Ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuldu"

Yaşanan bu durumu çözüme kavuşturmak üzere CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi’yi aradığını dile getiren Karadoğan, “Bu konuyu konuşmak için aradığımız CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, 'Benim belediyelere sözüm geçmiyor. Benim yapacak bir şeyim yok' dedi. Ben de kendisine, 'O zaman istifa edin, o makamda bulunmayın kendi belediyelerinize sözünüz geçmiyorsa' dediğimde ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuldu” şeklinde konuştu.

Karadoğan, Cuma günü CHP’ye geldiklerini belirterek, "Cuma günü barışçıl bir dille geldik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir ile görüştük. Kendisi bize mutlaka görüşme ayarlayacağını, bu konunun hiç eyleme gerek olmadan çözüleceğinin sözünü verdi fakat buraya geldiğimizde ise 'Bana ilettiklerinizi özel kaleme ilettim' dedi. Normalde biz bu eylemi hafta içi de yapabilirdik ama bugün şu anda hava sıcaklığı 5 derece ve hafta sonu burada hiç kimse yok" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar kararlıyız"

Karadoğan, "Biz engelli gençlerin haklarını almak için sonuna kadar kararlıyız. Süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemine 16.30 itibariyle başladık" dedi.

Bu eylemin engelli yurttaşlar için bir örnek olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Karadoğan, “Engelli insanlar dilenerek değil, direnerek de haklarını kazanabilirler. Umarım bu eylem, diğer haksızlığa uğrayan engelli yurttaşlar için de bir örnek olur” şeklinde konuştu.

Açlık grevini sonlandırıp sonlandırmayacakları sorusu üzerine ise Karadoğan, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ıslak imzalı bir taahhütname almadan buradan ayrılmayacağız. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Karadoğan, "Acaba şu anda rahat uyuyor mu, biz burada dört derecede otururken? Tek sormak istediğim bu. Üstelik ihale istemiyoruz, büfe istemiyoruz, rant istemiyoruz. Sadece engelli çocukların daha iyi ortamda çalışabileceği bir alan talebimiz var" dedi.

Açlık grevi yapmalarının amacını da açıklayan Karadoğan, şunları kaydetti:

“Beklentimiz Adana'da o tesisin açılması, Seyhan Belediyesinin yakıtı tekrar vermesi. Çukurova Belediyesinin elektriklerini açması ve açılacak tesiste her yıl yaklaşık 10 bin yoksul çocuğa ücretsiz spor imkanı oluşturmak. Beklentimiz, amacımız, hedefimiz budur."

"Türkiye'nin ilk sosyal girişim odaklı gençlik merkezi açılacak bu sayede"

Açılmasını istedikleri gençlik merkezi ile ilgili konuşan Karadoğan, “Türkiye'nin ilk sosyal girişim odaklı gençlik merkezi açılacak bu sayede. Gündüzleri dezavantajlı çocuklar için spor akademisi kurulacak, akşamları da halı saha işletmesi kuracağız. Şeffaflık ilkesi ile bu halı saha işletmesinde engelliler çalışacak. Buradan elde ettiğimiz gelirle de gündüz ücretsiz yaptığımız çalışmalara, antrenör, psikolog, sosyolog ne gerekiyorsa profesyonel meslek olarak bunları temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:00
  1. Adana
  2. seyhan
  3. engelli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arseven'den dikkat çeken soru: "Eskisi gibi olan var mı?"
    1. Arseven'den dikkat çeken soru: "Eskisi..
    2. Yeni Çorumspor'dan altın değerinde 3..
    3. Bir orman yangını daha!
    4. Elazığ'da trafik kazası! 6 yaralı
    5. Öcalan teröristti de, Demirtaş değil..
    6. Şok eden görüntü! Polis saya saya..
    7. Adana Demirspor, Bursaspor'u 4 golle..
    8. Fenerbahçe'de şok sakatlık! Derbide..
    9. 49 yıl sonra bir ilk! 12 bin yaşındaki..
    10. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    11. Sinan Engin: Fenerbahçe'nin şampiyon..
    12. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
    13. Karamollaoğlu "Maymuncuk" demişti.....
    14. Polis Akademisi: 2 bin 500 komiser..
    15. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    16. Adana'da firari hükümlü yakalandı!
    17. Mısır’daki protestoları değerlendiren..
    18. Engelli vatandaşlardan CHP Genel..
    19. Yeni görüntüler ortaya çıktı!..
    20. Huzur mu bulmak istiyorsunuz?
    21. Allah için sevmek
    22. İstanbul, Atatürk Havalimanı'nı geride..
    23. İzmir’de toplanıyorlar! Lut Kavmi'nin..
    24. Cemil Meriç’ten TV’ye farklı bir bakış
    25. Suret-i haktan atış! Fitneci Soner'in..
    26. Şanlı Osmanlı tarihini neden görmezden..
    27. Malatya Abdullah Gül Parkı’nın ismi..
    28. Deniz Çoban açıkladı! Kural hatası...
    29. Emine Erdoğan, BM'de Türkiye'nin..
    30. Ülkücülerden HDP’ye ‘Turan Marşı’..
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı