0553 313 94 23

Engelli vatandaşın büfesi soyuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir yardım derneğinin katkılarıyla engelli bir vatandaş için yaptırılan büfe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:38
Engelli vatandaşın büfesi soyuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir yardım derneğinin katkılarıyla engelli bir vatandaş için yaptırılan büfe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.


Edinilen bilgiye göre, Hükümet Konağı Bahçesi yakınlarında Kulu Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği katkılarıyla Malik E. için yaptırılan büfe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu. Kendi ekmeğini kazanmak için çalışan Malik E.’nin büfesine küçük pencerenin camını kırıp içeriye giren şüpheli ya da şüpheliler, kasadaki bozuk paraları ve oyuncakları alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen esnafların büfenin camının kırık olduğunu fark etmeleri üzerine durum iş yeri sahibi Mikail E.’ye bildirildi.


Engelli aracıyla iş yerine gelen Malik E., "Hem vakit geçirip hem de ekmek parası 3-5 kuruş kazanıyordum. Her kim bunu yapmışsa beni üzdüler. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.


Olayın ardından iş yerine gelen polis, büfede inceleme yaptıktan sonra hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:38
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane açıklaması
    1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    2. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    3. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    4. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    5. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    6. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    7. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    8. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    11. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    12. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    13. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    14. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    15. Osmangazi’de su kesintisi
    16. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    17. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    18. Kayıp keçileri jandarma buldu
    19. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    20. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    21. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    22. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    23. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    24. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    25. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    26. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    27. Spor inovasyonu programında,..
    28. İsrail'de her 66 saniyede bir..
    29. Büyükşehir kentin tarım sektöründe de..
    30. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr...
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!