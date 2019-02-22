Engelli vatandaşı kelepçeden itfaiye ekipleri kurtardı Adıyaman’da engelli bir vatandaşın koluna taktığı kelepçe itfaiye tarafından çıkartıldı.

Adıyaman’da engelli bir vatandaşın koluna taktığı kelepçe itfaiye tarafından çıkartıldı.

Ortopedik engeli olduğu öğrenilen Mehmet T. isimli vatandaş, özel güvenlik görevlilerinden aldığı kelepçeyi kollarına taktı. Daha sonra anahtarla kelepçeyi açmak istediler ancak anahtar kırıldı. Kelepçeyi çıkartamayınca engelli vatandaş Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne geldi.

İtfaiye ekipleri anahtarı yuvasında kırılan kelepçeyi keserek engelli vatandaşı kelepçeden kurtardı.

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