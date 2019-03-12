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Engelli vatandaş muhtar adayı oldu

Erdek’te yaşayan Engelli muhtar adayı Hakan Tar engelleri aşmak için adaylığını açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 11:27
Engelli vatandaş muhtar adayı oldu

Erdek’te yaşayan Engelli muhtar adayı Hakan Tar engelleri aşmak için adaylığını açıkladı. Hakan Tar seçilirse Erdek’in ilk engelli muhtarı olacak

 

Erdek Merkez Halitpaşa Mahallesi Muhtarlığına adaylığını açıklayan Hakan Tar, mahalle halkından destek istedi. Muhtarlık görevinin ne kadar kutsal bir görev olduğunu bildiğini söyleyen Tar, “Ben bu göreve talip olurken, istenince tüm engellerin nasıl aşılabileceğini herkese göstermek istiyorum. Engelli arkadaşlarımın bu tür görevleri üstlenmesi için hiç bir engel yoktur. Mahallem için gece gündüz durmaksızın çalışacağım. İnşallah mahallemizi daha yaşanılır, güvenilir bir hale getireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da desteğini bekliyorum. Mahalle sakinlerinden isteğimiz burada seçilecek olan muhtarın liyakat sahibi olmasıdır. Bu tür işlerden anlayan biri olsun. Özellikle de sorumluluk sahibi olsun. Bu konularda duyarlı olsun. Ben Yardım etmeyi ve mücadele etmeyi çok seviyorum. Çalışmak, emek vermek çok güzel. Göreve seçildiğim takdirde Erdek’e Engelliler Derneğini kazandırmayı düşünüyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:27
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