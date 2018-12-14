Engelli Ümmühan okuma azmiyle örnek oluyor

KONYA (AA) - BAYRAM UYGUN - Konya'nın Akşehir ilçesinde el ve ayaklarını kullanamayan 20 yaşındaki Ümmühan Çakmakçı, okumasını, burnuyla tablet bilgisayar kullanarak ilerletiyor.

İlçe merkezinde ailesiyle birlikte yaşayan, doğuştan bedensel engelli Ümmühan Çakmakçı, okula gidemediği için okumayı öğrenemedi.

İçindeki okuma azmini hiç kaybetmeyen Çakmakçı, anne ve babasının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvuru kabul edilince evine gelen öğretmenden ders almaya başladı.

Yaklaşık 2 aydır evinde öğretmeni Reyhan Tuncez'den ders alan Çakmakçı, kısa sürede okumasını geliştirdi. El ve ayaklarını kullanamayan Çakmakçı, burnuyla tablet bilgisayarını kullanarak, okumasını daha da ilerletmeye çalışıyor.

Çakmakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilinde okula giden bir engelliyi gördükten sonra içinde okuma hevesinin başladığını söyledi.

- "Bilgisayardan kitap ve makaleler okuyorum"

Bu isteğini ailesine de anlattığını ifade eden Çakmakçı, şöyle konuştu:

"Sağ olsun annem babam hemen harekete geçti. Eğitimim için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Başvurumuz kabul edildi ve Reyhan Tuncez öğretmenim evime gelerek bana ders vermeye başladı. Daha önce okumam çok azdı, şimdi artık okumayı söktüm. Burnumla tablet bilgisayarımı kullanıyorum. Bilgisayardan kitap ve makaleler okuyorum. Telefonumu kullanarak, akrabalarımla mesajlaşıyorum. Öğretmenime mesaj atıyorum. Yaklaşık 2 aydır evimize gelen öğretmenden ders alıyorum. Okumam ilerledi. Ne okuduğumu artık anlıyorum ama ben daha büyük düşünüyorum. Hedefim, ya kaymakam olmak ya da hukuk okumak."

- "Ümmühan oldukça başarılı"

Öğretmen Reyhan Tuncez ise öğrencisi Ümmühan Çakmakçı ile okuma hızlandırma çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Okumasını hızlandıran Çakmakçı'nın, toplama, çıkarma, çarpma gibi işlemleri de öğrendiğini aktaran Tuncez, "Onun haricinde saatleri çalışıyoruz. Ümmühan şimdi saatleri de öğreniyor. Ümmühan oldukça başarılı. Eğitimimizin 1. kurunu bitirdik. Yarın sınavımız var. İnşallah başarılı olacaktır. Sonrasında 2. kura başlayacağız. Böylelikle ilkokulu da bitirmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Anne Fitnat Çakmakçı da kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

Başarısından dolayı kızını canı gönülden kutladığını dile getiren Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Ümmühan kendisi gibi olan arkadaşlarına örnek olmak için bu yola başladı. Reyhan öğretmenimiz ve kaymakamımız başta olmak üzere destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bir yerlere gelecek Ümmühan. Herkesin çabasıyla, bizim desteklerimizle, öğretmenimizin desteğiyle..."

