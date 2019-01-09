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Engelli tanımadı! Tek parmağı ile kitap yazdı

Sakarya'da tek parmağını kullanarak kitap yazan Rukiye Türeyen, için Adapazarı'nda bulunan bir AVM'de imza günü düzenlendi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:37
Engelli tanımadı! Tek parmağı ile kitap yazdı

Rukiye Türeyen'in, 2014 yılında okuma yazma öğrenerek, bilgisayarda tek parmağı ile yazdığı kitap büyük ilgi gördü.

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şehir merkezinde bulunan bir AVM'de Rukiye Türeyen adına imza günü düzenledi. İmza gününe Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kurt da katılarak, Türeyen'i azmi ve başarısı için tebrik etti. Türeyen'i bu mutlu gününde engelli dostları da yalnız bırakmadı.

Rukiye Türeyen'in hayatı

38 yaşındaki Türeyen, doğduktan 3 ay sonra menenjit geçirerek, vücudunun yüzde 98'ini kullanamaz hale geldi. Ancak bu onu hayattan asla koparmadı. Tek parmağıyla engellilerin yaşadığı zorlukları, yaşama sevincini, hayallerini anlattı. 128 sayfalık "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını kaleme aldı. Okuma yazmayı kendi azmiyle öğrendi. Kitabını da 5 çocuk büyüten annesine duyduğu minnetin karşılığı olarak görüyor ve kitabın geliriyle annesine ev almak istiyor. 1,5 yıl önce akciğer kanserinden Babasını kaybeden Rukiye Türeyen, ikinci kitabı için hazırlık yapıyor.

Rukiye Türeyen'in imza gününden görüntüler;

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:37
  1. Adapazarı
  2. Akyazı
  3. Karapürçek
  4. Adapazarı Belediyesi

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