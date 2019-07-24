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Engelli sporcular 8 yılda 136 altın madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında eğitim alarak dünya çapındaki turnuvalara katılan engelli milli sporcular, 8 yılda 136 altın, 74 gümüş ve 40 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:19
Engelli sporcular 8 yılda 136 altın madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında eğitim alarak dünya çapındaki turnuvalara katılan engelli milli sporcular, 8 yılda 136 altın, 74 gümüş ve 40 bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evden çıkamayan engellileri sosyal hayata kazandırmak amacıyla hizmet veren Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, kurs eğitimleri yanında sporcularının başarılarıyla adını duyuruyor.

Dünya çapındaki turnuvalara katılarak 8 yılda 136 kez şampiyonluk elde eden engelli milli sporcular, 136 altın, 74 gümüş ve 40 bronz madalya kazandı.

Engelliler Sarayının adını önce Türkiye'de ardından dünyada duyuran sporcular, atletizm, boccia ve gülle branşlarında müsabakalara çıkarak başarılarıyla ailelerine, sevdiklerine ve Türk milletine büyük gurur yaşattı.

Olimpiyatlarda dünya ikinciliğine kadar yükselen engelli milli sporcular, yurt dışındaki önemli platformlarda İstiklal Marşı'nı okutarak Türk bayrağını göndere çektirdi. Sporcular, evden çıkamayan engellilere de rol model oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engellilerin her zaman maddi ve manevi olarak yanında olduklarını belirterek, "Engellilerimize fırsat verildiğinde imkan tanındığında neler yapabileceğinin en büyük kanıtı kazandıkları madalyaların sayısı. Engelliler Sarayı bizim dua kaynağımız ve engellilerimiz de bizim gözümüzün nuru. Bize gittikleri her yerde büyük gurur yaşatıyorlar. Kendilerine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin." ifadelerini kullandı.

- Engelli milli sporcular hakkında

Aralarında şampiyonlar listesine adını en çok yazdıran Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta, Birol Kamar ve Hamza Doğan gibi sporcuların yer aldığı takımın antrenörlüğü Ömer Cantay tarafından yapılıyor.

Katar'dan Paris'e her platformda Türkiye'yi temsil eden sporculardan "Altın Kızlar" olarak tanınan Hamide ve Zübeyde, Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndaki dereceleriyle hem rekor kırmış hem de Avrupa Şampiyonu olmuştu.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:19
  1. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  2. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
  3. Engelli milli sporcular

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