Engelli sokak köpekleri için kurulan "Patiköy" elektrik ve su bekliyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Hülya Balcı'nın, birikimlerinin yanı sıra bankadan çektiği krediyle aldığı arazide sokak köpeklerinin barınması için yaptığı "Patiköy"de yaşam, elektrik hattı çekilmeden ve şebeke suyu bağlanmadan başladı.

Kastamonu'da 19 yıldır gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakımını üstlenen 38 yaşındaki Balcı, bu konuda komşularıyla yaşadığı sıkıntı üzerine şehirden yaklaşık 15 kilometre uzakta hayvanlar için bir yer yapmaya karar verdi.

Birikimleri ve bankadan çektiği krediyle Kastamonu-Tosya kara yolu kenarında arazi satın alan Balcı'nın, burada kurduğu ve Patiköy ismini verdiği hayvan bakım merkezinde yaşam, henüz elektrik hattı çekilmemesine ve şebeke suyu bağlanmamasına rağmen başladı.

Eşiyle birlikte Patiköy içinde yaptıkları kulübede kalan Balcı, çoğu engelli 20 köpeğin bakımını yapıyor.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Devlet Hastanesinde işçi olarak çalıştığını söyledi.

İstanbul'da doğduğunu, evlenince Kastamonu'ya yerleştiğini belirten Balcı, "Patiköy benim çocukluğumdan beri hayalimdi. On dokuz yıldır sokak hayvanlarını besliyorum. Besleme bölgelerinde bulduğum yaralı ve sakat olanları toplayıp bakımını yapıyordum. Komşularımın tepkilerinden mahalleye sığmadığım için şehir dışında bir arsa arayışına başladım. Maddi durumum yeterli olmadığı için kredi çekerek Tosya yolu üzerindeki bir alandan arsa aldım." dedi.

Patiköy'ün geçen yıl başlayan inşaatının tamamlandığını, ancak hala elektrik ve sularının olmadığını anlatan Balcı, "Şehir merkezinde elektriği, suyu, doğal gazı olan bir yerden birçok imkanı olmayan buraya yavrularım için taşındım. Şehir merkezinde büyük sorunlar yaşıyorduk, onların rahatı için buraya geldik." diye konuştu.

Eksiklerin giderilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Elektrik için projemizi hazırlayıp ilgili kuruma verdik. Köy yerleşim alanının dışında olduğu için yatırım planına alınması gerektiği söylendi. Bunun için de bir yıla yakın zaman geçer dendi. Biz en az bir yıl daha burada elektriksiz yaşayacağız. Aslında köye çok yakınız ama ne yazık ki bekleyecekmişiz. Bölgede şebeke suyu yok. Patiköy'ün bahçesine bir depo aldık. Özel İdare tarafından buraya zaman zaman su getiriliyor. Suyumuzu da oradan kullanmaya çalışıyoruz. Doğal gaz zaten yok. Akşamları mum ve lamba ışığında oturuyoruz. Elektriksiz ve susuz bazen tıkandığım noktalar olabiliyor. Hastalandıkları zaman sıcak yemek gibi... Ama bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. "

- "Onlar için küçük bir havuz yapmak istiyorum"

Bütün olumsuzluklara rağmen hayvanlara yardım ederek huzurlu yaşadığını kaydeden Balcı, iş yerindeki mesai biter bitmez Patiköy'e geldiğini, köpeklerine kavuştuğu anların onun için günün en güzel saatleri olduğunu dile getirdi.

Hayvan bakım merkezinin eksiklikleri bulunduğunu ve bunları gidermek istediğini vurgulayan Balcı, "Kulübeleri koyduk ama yavrularım gündüzleri kulübeden çıkıyor. Bahçenin üstünde bir çatı olmadığı için güneşin altında pişiyorlar, yağmur yağdığında da ıslanıyorlar. Onlar için bahçenin üstünde bir kuruluk yapmak istiyorum. Suyu çok seviyorlar onlar için küçük bir havuz yapmak istiyorum. Ben birçok şeyi kredi ile yaptığım için şu anda bu eksikleri tamamlama şansım yok." şeklinde konuştu.

İnsanları Patiköy'e davet eden Balcı, "Buradaki yavrularımın hepsi ampute ve kör çocuklar. Ben gündüzleri çalışıyorum. İnsanlar gelip burada onlarla ilgilenebilirler." çağrısında bulundu.