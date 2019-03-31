Engelli seçmenler sandığa taşındı

Eskişehir’de vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen engelli vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü Engelli Birimi tarafından evlerinden alınıp servislerle taşınarak oy kullanmaları sağlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanımı aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, oy kullanmak isteyen, ancak yatağa bağlı olan engelli vatandaşlar için Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Engelli Birimi ekipleri harekete geçti. Daha önceden adresleri belirlenen engelli vatandaşlar için İl Sağlık Müdürlüğü’nün engelli servisleri görevlendirildi. Toplam 25 engelli birey, Engelli Birimi ekiplerince evlerinden paletli kombinasyon sedye ile alınarak oy kullanacakları okula götürüldü. Vatandaşlık görevlerini yerine getiren engelliler, oy kullanma işlemleri bittikten sonra da aynı titizlikle evlerine bırakıldı.

“Eskişehir’de 3 tane ambulans vardı ama şimdi bir telefonla işi bağlıyorum”

İl Sağlık Müdürlüğü Engelli Birimince evinden alınarak Turgut Reis Endüstri Meslek Lisesi 1290 numaralı sandıkta oy kullanan 54 yaşındaki yürüme engelli Sami Dönertaş, gerçekleştirilen hizmet hakkında konuştu. Dönertaş, “Geldik oyumuzu kullandık. Herkes görevini dört dörtlük yerine getirdi. Yerel seçimlerin Türkiye’de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben 54 yaşındayım. Eskişehir’de 3 tane ambulans vardı bugüne kadar. Ama şimdi bir telefonla işi bağlıyorum. Herkese teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.