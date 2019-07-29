Engelli şahıstan 4 gündür haber alınamıyor Çorum’da geçtiğimiz hafta evinden ayrılarak haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Menderes Çalışkan’ı arama çalışmaları sürüyor.

Çorum’da geçtiğimiz hafta evinden ayrılarak haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Menderes Çalışkan’ı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Babaoğlu köyünde yaşayan Menderes Çalışkan, geçen Cuma günü ailesine haber vermeden evinden ayrıldı. Çalışkandan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Arama çalışmaları sonuç vermeyince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Engelli şahsın bulunması için AFAD ve Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Çalışkan’ın yakınları da şahsın görüldüğünde güvenlik güçlerine haber verilmesini istedi.

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