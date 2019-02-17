Engelli rapçinin hayali dizide şarkı söylemek

İzmirli yürüme engelli rapçi Metin Özkan, bir dizide şarkılarını söyleyerek sesini duyurmayı hayal ediyor.

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Metin Özkan’a henüz 2 yaşındayken nadir görülen bir kas hastalığı olan herediter polinöropati teşhisi kondu. Zaman içinde bedensel engelli kalan Özkan, tekerlekli sandalyesindeki hayatını şiirle renklendirdi. Bazen yaşadığı zorlukları, bazen de hayallerini kaleme alan Özkan, 9 yıl önce rap müzik tutkunu oldu. Kaleme aldığı şiirleri kiraladığı stüdyolarda seslendirmeye başlayan genç, bir süre sonra odasını stüdyoya çevirdi. “Blue Metin Özkan” lakabını kullanarak seslendirdiği şarkılarını ve kliplerini Youtube kanalında yayınlamaya başlayan Özkan’ın en büyük hayali ise şarkılarını sahnede seslendirmekti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Özkan’ın bu isteğini duyunca hemen harekete geçerek, belediyenin düzenlediği etkinliklerde konuk sanatçı olarak Özkan’ı sahneye davet etti. Bugüne kadar Buca Belediyesinin birçok etkinliğinde sahne alan ve Bucalılar tarafından ayakta alkışlanan Özkan, şimdi bir televizyon dizisinde şarkı söyleyerek tüm engellilere umut olmak istiyor.

300 şarkısı var

Rap müziğin kendisi için terapi anlamına geldiğini belirten Metin Özkan, “Şarkı söylerken karşımda biri var ve onunla dertleşiyormuşum gibi hissediyorum. 300 şarkım var. Bazen bütün gün evdeki stüdyomda çalışıyorum. Üç klip çektim. Bunların yanı sıra bir de kısa film çektim. Bundan sonrasında engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime umut olmak istiyorum. Bir engellinin yapabileceğini bazen engelsiz bireyler yapamıyor. Onun için tüm engelliler hayallerinin peşinden koşmalı. Bunu anlatabileceğim en güzel mecra ise televizyon dizileri. Bugünlerde dizilerde rap müziğe oldukça büyük ilgi var. Eğer bir dizide şarkılarımdan birini seslendirme hedefime ulaşırsam bir engellinin neler yapabileceğini herkese göstermiş olacağım” dedi.