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Engelli rampasına park etti, bedensel engelli yolda kaldı

Tokat’ta engelli rampası önüne park edilen araç medeniyle kaldırıma çıkamayan engelli vatandaş bir süre yolda beklemek durumunda kaldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:28
Engelli rampasına park etti, bedensel engelli yolda kaldı

Tokat’ta engelli rampası önüne park edilen araç medeniyle kaldırıma çıkamayan engelli vatandaş bir süre yolda beklemek durumunda kaldı.


Gaziosmanpaşa Bulvarı Alipaşa Mahallesinde engelli rampası önüne bir sürücünün aracını park etmesi nedeni ile bedensel engelli Hançer Kaplan (51), tekerlekli sandalyesi ile kaldırıma çıkamadı. Bir süre yolda beklemek durumunda kalan Kaplan’a trafik ekipleri yardımcı oldu. Trafik ekipleri tarafından araç sahibine ulaşılarak park ettiği yerden kaldırılması sağlanırken, araç sahibine 108 lira para cezası kesildi.


2012 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrasında omurilik felci olduğunu ifade eden Hançer Kaplan, tekerlekli sandalye yardımı ile şehir içinde dolaşabildiğini kaydetti. Sürücülerden duyarlılık beklediğini ifade eden Hançer, “Engelli rampasına araç park edilmesi nedeni ile zor durumda kalıyoruz. Caddeden gitmek istesek araba çarpacak bunun sorumlusu kim? Engelli rampasına araç park edilmesi nedeni ile yoldan kaldırıma çıkamadım. İnşallah bu tür şeyleri bir daha yaşamayız diyorum ama vatandaşımız duyarlı değil” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:28
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