Engelli öğretmen ataması 2019 engelli öğretmen alımı

Engelli öğretmen alımı ne zaman? Engelli öğretmen atamaları son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, engelli öğretmen atamaları konusunda müjdeyi verdi. Peki engelli öğretmen alımı, engelli öğretmen ataması 2019 ne zaman yapılacak? Ne kadar engelli öğretmen ataması yapılacak? İşte engelli öğretmen alımına yönelik son dakika gelişmesi.

Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, fiilen görev yapan engelli personel sayısının da 22 bin 567 olduğunu kaydetti. 2003'ten bugüne 5 bin 37'si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21 bin 662 engelli personel istihdamının sağlandığını bildiren Selçuk, 2019 Ocak ayı başında engelli öğretmen alımının tekrar başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan sözleşmeli öğretmenliğe atama süreciyle ilgili soruya cevap verirken, "Ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması için ayrılan 5 bin kontenjanın tamamı kullanılmış ve bu konuda herhangi bir boş kontenjanımız kalmamıştır." bilgisini aktardı.