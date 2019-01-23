Engelli öğretmen atamalarına müracaat
Milli Eğitim Bakanlığınca 500 engelli öğretmen ataması için başvurular alınmaya başladı23 Ocak 2019 Çarşamba 14:45
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 500 engelli öğretmen ataması için başvurular alınmaya başladı.
MEB'in internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, 2019 yılı engelli personel alımı kapsamında yapılacak 500 öğretmen ataması için başvuruların alınması ve onaylanması işlemleri 29 Ocak'a kadar sürecek.
Başvuruların tamamlanmasının ardından atamalar 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
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