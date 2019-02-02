Engelli öğretmen atama sayısı 750'ye çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.02 Şubat 2019 Cumartesi 09:36
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.
Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.
Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.