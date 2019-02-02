Engelli öğretmen atama sayısı 750'ye çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:36
Engelli öğretmen atama sayısı 750'ye çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.

Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.

Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.

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