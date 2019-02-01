Engelli öğretmen atama sayısı 750'ye çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla, şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 500'den 750'ye çıkarıldı- Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi01 Şubat 2019 Cuma 22:20
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı.
Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi.
Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.
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