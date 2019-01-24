Engelli öğrencileri hayata hazırlayan "model evlerin" sayısı arttı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiği özel eğitim uygulama okullarında oluşturulan model evlerin sayısı 85'i buldu.

Bakanlıkça Türkiye genelinde hayata geçirilen özel eğitim uygulama okullarında, orta-ağır zihinsel engeli veya otizmi öğrencilere öz bakım becerilerini geliştirmeleri, topluma uyum sağlayabilmeleri amacıyla eğitim veriliyor.

Öğrenciler bu okullarda yaş ve gelişim seviyelerine uygun kademelerde eğitim alıyor.

Bu kapsamda 80 ilde 311'i ilkokul, 310'u ortaokul, 264'ü lise kademesi olmak üzere 885 okul bulunuyor. Genellikle üç kademenin aynı binada bulunduğu okullarda, 374 farklı binada öğrencilere hizmet sunuluyor.

- Gerçek yaşamı öğreniyorlar

Bu okullarda öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeleri amacıyla küçük bir evin birebir kopyası olarak yapılan "uygulama evleri"nin sayısı da her geçen gün artıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ilk olarak 2017'de başlatılan proje kapsamında, iki yılda 53 ilde 85 özel eğitim uygulama okulunda evlerin yapımı tamamlandı.

Bakanlık, yıl sonuna kadar 20 evin daha hayata geçirilmesini planlıyor.

Öğrenciler 1+1 olarak kurgulanan, salon, yatak odası, mutfak ve banyodan oluşan uygulama evlerinde mutfak cihazlarını çalıştırma, banyoyu kendileri için hazırlama, yatak toplama, ütü yapma, kapıları kilitleme, elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma gibi işleri kendi başlarına gerçekleştirmeyi öğreniyor.