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Engelli öğrencilere özel hizmet

Siirt’te bir grup kuaförlük kursiyeri, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli kız öğrencilerin saç kesim ve bakımını yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 10:55
Engelli öğrencilere özel hizmet

Siirt’te bir grup kuaförlük kursiyeri, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli kız öğrencilerin saç kesim ve bakımını yaptı.


Siirt Kuaförler ve Berberler Derneği ile Barış Köprüsü Derneğinin işbirliğiyle ’Bir elin nesi var iki elin sesi var’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 28 kız öğrencinin saç kesim ve bakımı yapıldı. Çocukluğundan beri saçını kestirmediğini belirten Hakime Ayhan adlı engelli öğrenci, bugün saçını kestirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ayhan, "Bugün ablalar geldiler, saçımızı yaptılar, çok mutluyum. İlk defa saçımı yaptım, onlara çok teşekkür ederim" dedi.


Engelli kız öğrencilerin saç kesim ve bakımlarını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten kuaför Hatice Yıldırım, onlardaki mutluluğu gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Yıldırım, "Bugün Siirt Berberler ve Kuaförler Derneği üyesi olarak ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’ projesi kapsamında burada bulunmaktayız. Rehabilitasyon okulunda genç kızlarımızın ve çocuklarımızın saç bakımı ve kesimini yaptık. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Onların gözlerindeki ışıltıyı, mutluluğu gördükçe bu gibi projelerin devamını istiyoruz. Rehabilitasyon merkezindeki zihinsel engelli kardeşlerimizin mutluluğu bize de mutluluk verdi" diye konuştu.


Böyle bir projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Barış Köprüsü Derneği Başkanı Barış Amcalar ise, ’Bir elin nesi var iki elin sesi var’ sloganıyla Siirt Berberler ve Kuaförler Derneğinin başlatmış olduğu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Amcalar, "Başlatılmış olan slogana bizde engellileri dahil ettik. Bu duyarlılıklarından ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Engelliler de bu hayatın bir parçası, bu duyarlılıkları bizleri inanılmaz mutlu etti. Dilerim ki başkalarına da örnek olur" şeklinde konuştu.


Derya Gökdağ adlı kuaför ise, projelerini gerçekleştirdiklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Engelli kardeşlerinin saç bakımlarını yaptıklarını dile getiren Gökdağ, onların mutluluklarının kendilerinin mutluluğu olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:55
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