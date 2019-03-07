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Engelli öğrencilere, akademisyenlerden destek

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında fakültedeki engelli öğrencilere ders ve sınavlarında yardımcı olarak onları yalnız bırakmadı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:20
Engelli öğrencilere, akademisyenlerden destek

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında fakültedeki engelli öğrencilere ders ve sınavlarında yardımcı olarak onları yalnız bırakmadı. Fakülte yönetimi, duyarlılıkları için öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.

 

PAÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törene Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Can, Arş. Gör. Kudret Aykırı ve öğrenciler katıldı. PAÜ engelli dostu bir Üniversite olduğunu belirten Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, kampüste hayata geçirilen birçok uygulama ile Türkiye’ye örnek olduklarını söyledi.

 

Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinden öğrencilerin bir araya gelerek engelli öğrencilere yardımcı olduğunu belirten Duru, “Engelli Öğrenci Birimi ile birlikte hareket ederek, fakültede eğitim hayatını sürdüren engelli öğrencilerimizin ders ve sınavlarında yanında oldunuz. Öğretmen adayları olarak, bu tür etkinliklerde görev almanın mesleğinize büyük katkıları olacaktır. Sizleri kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

 

Daha sonra, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Can tarafından Arş. Gör. Kudret Aykırı ile öğrenciler Mehmet Boz, Zeliha Kartal, Begüm Dilmeç, Cansu Evren, Esra Emekli, Selma Demir, Melek Akşehir ve Merve Çetin’e teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:20
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