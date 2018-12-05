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Engelli öğrenciler şehirlerini türkü söyleyerek tanıtacak

Kocaeli Valiliğince başlatılan "Engelsiz Kocaeli İçin Çal" projesi kapsamında engelli öğrencilerin de yer alacağı koro, kentin tarihi ve turistik bölgelerinin tanıtımını türkü söyleyerek yapacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:59
Engelli öğrenciler şehirlerini türkü söyleyerek tanıtacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğince başlatılan "Engelsiz Kocaeli İçin Çal" projesi kapsamında engelli öğrencilerin de yer alacağı koro, kentin tarihi ve turistik bölgelerini türkü söyleyerek tanıtacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle özel gereksinimli öğrencilere yönelik devlet-toplum dayanışmasına katkıda bulunulması ve kentin kültürel kimliğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu, özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren lise öğrencileriyle müzik öğretmenlerinin katılımıyla kentteki tarihi ve kültürel alanlarda "Engelsiz Kocaeli İçin Çal" video klibi çekimleri yapacak.

Kentte eğitim gören çeşitli özel gereksinimli öğrencilere yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Projenin amaçları arasında engelli bireylere yönelik devlet-toplum dayanışmasına katkıda bulunmak, özel gereksinimli öğrencileri projede üretken hale getirerek öz güvenlerini arttırmak, projede yer alacak özel gereksinimli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrenciler arasındaki iş birliği ve dostluğa katkıda bulunmak, sanat yoluyla geleceğe güvenle bakan mutlu, üretken bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, kentin kültürel ve turistik kimliğinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak yer alıyor.

Çekimler, Kocaeli Valiliği Güzel Sanatlar Sergi Salonu (Tarihi Tren Garı), Selim Sırrı Paşa Konağı, Darıca Osman Hamdi Bey Köşkü, Kerpe Kayalıkları, Kefken Pembe Kayalar, Eskihisar Kalesi, Kartepe Kayak Pisti, Maşukiye, Ormanya, Değirmendere Sahili, Yeni Kocaeli Stadı, Karamürsel Aşıklar Tepesi, Yarhisar Müze Gemisi, TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, Gölkay Park, KBB Yolcu Vapuru, Gebze Hünkar Çayırı, Gebze Ballı Kayalar, İzmit Yürüyüş Yolu, İzmit Saat Kulesi, Maşukiye, Yuvacık Alabalık Tesisleri, Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Müzesi, Kocaeli Üniversitesi Kampüsü, Kocaeli Bilim Merkezi, Sekapark Uçurtma Tepesi, Tarihi İzmit Evlerinde gerçekleştirilecek.

- "18 farklı enstrüman kullanılacak"

"Bizim Evin Yanına" (Akmeşe Türküsü) ve "Çayeli" türküleri, müzik öğretmenleri ve yerel müzisyenler tarafından 18 farklı enstrüman kullanılarak kayda alınacak. Projede gönüllü olarak seslendirme yapmaları için bazı sanatçılarla da görüşmeler devam ediyor.

Kocaelispor'un 9 Aralık'ta oynayacağı iç saha maçında futbolcular, projede görev alan özel gereksinimli öğrencilerle "Engelsiz Kocaeli İçin Çal" yazılı pankartı taşıyarak sahaya çıkacak.

İzinler alındıktan sonra, projede yer alan tüm öğrencilerin, müzisyenlerin ve çok sesli çocuk/gençlik korolarının katılımıyla eserlerin canlı performans seslendirileceği "Engelsiz Kocaeli İçin Çal Konseri" düzenlenecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:59
  1. Kocaeli

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