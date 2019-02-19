0553 313 94 23

Engelli öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor

Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda bulunan işitme, görme ve bedensel engelli öğrenciler, hem ders öğreniyorlar hem de doyasıya eğleniyorlar.

19 Şubat 2019 Salı 13:47
Engelli öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyor

Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda bulunan işitme, görme ve bedensel engelli öğrenciler, hem ders öğreniyorlar hem de doyasıya eğleniyorlar.


Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulunda engelli öğrencilere yönelik açılan 4 sınıfta toplam 23 işitme, görme ve bedensel engelli öğrenci yer alıyor.


İlk kayıt zamanlarında okula gelmek istemeyen 23 öğrenci, okulda yaptıkları sosyal aktiviteler ve aldıkları dersler nedeniyle bu defa okuldan evlerine gitmek istemiyor. Okulda geçirdikleri keyifli zamanlardan dolayı öğrenciler daima okulda kalmak istiyor. 23 Öğrenci ile bire bir ilgilenen okul öğretmenleri engelli öğrencilere ders vermenin ve onlarla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladılar.


Okula öğrenci servisleri ile gelen ve daha sonra yine servislerle evlerine giden engelli öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devletine, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’e, Okul Müdürü Bedir Kızıl’a ve öğretmenlerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şaşkın bakışlara aldırmadan bankta dakikalarca güneşlendiler
    1. Şaşkın bakışlara aldırmadan bankta..
    2. Ünilig curling müsabakaları,..
    3. Çocuklarda göz kapağı düşüklüğü..
    4. Oktay'dan üniversitelere proje üretimi..
    5. AK Partili Amber Türkmen: Siyaset,..
    6. Başkan Pekyatırmacı:..
    7. Adıyamanlı güreşçi Avrupa yolunda
    8. Kadın cinayetine "namus" kılıfı
    9. Mesleki eğitimde 50 milyon avro..
    10. AK Parti'den teknoloji bağımlılığı..
    11. Kırıkkale’de Bizans döneminden kalan..
    12. Eda-Metin Özülkü Kepez’in konuğu
    13. Yunusemre’de hayvan ambulansı hizmet..
    14. “AK Parti’ye oy verip vermemekte..
    15. Böyle başlayıp beyinde tümörle bitmesin!
    16. Eskişehirspor’dan Avrupa devleriyle..
    17. İran'da izinsiz döviz satıcılarına..
    18. ABD İHA'sı düşürüldü
    19. Şair Altınay 9’uncu kitabını çıkarmaya..
    20. Muş'ta zorlu kış şartlarında dağcılık..
    21. Dondurucu soğukta içme suyu onarımı
    22. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘elma tanzimi’..
    24. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film..
    25. ŞAGDER’den Başkan Memiş’e teşekkür..
    26. Fransa Meclisinde “İsrail devletine..
    27. BOSE’de final için ’şah’ dediler
    28. EGİAD Başkanı Aslan: "Kadınların ve..
    29. Ocak temizliği
    30. Malatya takımı 1. Oldu
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!